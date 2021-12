Posila jako dárek k Vánocům. Sparta by příští týden mohla představit Čvančaru

Fotbalová Sparta by ještě před Vánocemi mohla představit první posilu. Tou by se měl v příštím týdnu stát útočník Tomáš Čvančara z Jablonce. "Je to na dobré cestě," říká zdroj obeznámený s jednáním.