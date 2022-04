Gól i asistence. Ale nelepí mi to, jak by mělo, řekl sparťan Čvančara

Za jaro v jedenácti ligových zápasech šest gólů, na nejlepší kanonýry ve střelecké tabulce Čvančara ztrácí tři trefy. Že by ještě pomýšlel... „Asi úplně ne,“ skočí do řeči.

Proti Baníku se prosadil v pádu hlavou po centru Wiesnera. Na malém vápně přetlačil stopera Pokorného, který ho zápasnickým chvatem povalil.

„Drželi jsme se tam navzájem. Balon letěl hodně nízko, takže jsem šel do rybičky a snažil jsem se to jenom líznout,“ líčil Čvančara do kamer klubové televize. V 75. minutě zvýšil na 2:0, čímž odpor soupeře zlomil.

Asistenci si připsal na třetí gól Haraslína. Hlavou prodloužil výkop od gólmana Heči za ostravskou obranu a slovenský křídelník se pak prosadil proti Lischkovi.

„U mě už tradičně nebyla první půle úplně vydařená, ale do náběhových a soubojových věcí jsem se dostával. Já byl z Jablonce zvyklý víc být zapojený ve hře, víc jsem tvořil. Ve Spartě to za mě udělají jiní kluci, kteří to umí líp. A já jsem od toho, abych řešil tu finální fázi. Samozřejmě asi všichni vidíme, že to není úplně ideální,“ řekl sebekriticky.

Krátce po své trefě byl ve vyložené šanci na malém vápně zcela sám, ale centr Hložka trefil podrážkou a ne placírkou, jak by si žádalo.

Sparta šla do zápasu proti Baníku po středečním totálním výpadku v Olomouci, kde ji porážka 0:2 reálně vyřadila z boje o titul. V nadstavbě už nemá co ztratit, ale ani nemůže moc získat.

„Před zápasem nebyla nálada úplně ideální,“ přiznal Čvančara. „Musíme se připravit na finále poháru a snažit se odčinit toho co nejvíc. Aby tahle sezona neskončila až tak špatně.“