Sparta dál bude sázet i na Vitíka s Čvančarou, oběma dala nové smlouvy

Sparta dala nové kontrakty fotbalistům, kteří věkově patří ještě do reprezentace do 21 let.

Čvančarovi je dvaadvacet, Vitíkovi ještě o dva roky méně. Oba si pojistila na delší dobu. „Podepsali s klubem víceleté smlouvy,“ oznámila Sparta na svém webu.

Vitík je odchovancem, ve Spartě působí od starších žáků a na kontě má už čtyřicet zápasů. „Moc si vážím toho, že mi Sparta dál věří,“ poznamenal.

Čvančara sparťanskou mládeží prošel také, ale vrátil se oklikou přes Meteor, Empoli a Jablonec, kde začal hrát nejvyšší soutěž.

Právě díky výkonům v Jablonci na podzim 2021 si ho Sparta vyhlédla, Čvančara jí dal přednost před Slavií, v jejíž mládeži rovněž působil.

Za dvanáct měsíců dal ve Spartě sedmnáct branek, z nichž dvanáct bylo v lize v sedmadvaceti zápasech a pět v domácím poháru.

„Pro mě to znamená, že si mě váží i klub, jinak by neměl důvod se mnou smlouvu prodlužovat. Jsem moc rád, že to tak dopadlo,“ podotkl Čvančara. „Chci být týmu co nejvíc užitečný, dávat góly a posunout Spartu k titulu.“