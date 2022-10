Hattrick? Nemusí pršet, stačí, když kape, říká dvougólový Chorý

„Není snadné přepnout z Ligy mistrů na domácí soutěže, ale zatím se nám to daří dobře. Musím pochválit celý tým, hrabali jsme jeden za druhého, což se odrazilo i na výsledku,“ popisoval sedmadvacetiletý Tomáš Chorý, který v první lize podruhé zapsal dvě trefy za zápas.

Poprvé jste dal dva góly nedávno proti Olomouci. Myslel jste teď v Jablonci na hattrick?

Měl jsem tam nějaké situace, ze kterých jsem ještě mohl přidat další gól. Ale jak se říká, nemusí pršet, stačí když kape. Za dva góly jsem šťastný a za tři body, které si odvážíme, ještě víc.

Zároveň Plzeň ligovou neporazitelnost protáhla už na 33 zápasů. Je to pro vás téma v kabině?

Nijak zvlášť tu sérii nevnímám. Ale je samozřejmě hezké, když vám někdo řekne, že jsme tolik utkání neprohráli. Příště to budeme chtít zase prodloužit. Do každého zápasu se snažíme jít na sto procent.

Zdá se, že vám náročný program docela sedí?

Není moc prostoru trénovat, hodně času trávíme u videa, ale všichni se snažíme dělat maximum. A každý hráč vám řekne, že je lepší hrát než trénovat. Máme vždy tři nebo čtyři dny na to přepnout z poháru na ligu, většinou se to daří. Únavu vnímáme, ale nepřipouštíme si ji. Toužili jsme hrát Ligu mistrů a jsme šťastní, že si to plníme.

I když v ní sbíráte porážky?

Stojí proti nám neuvěřitelně kvalitní hráči, všechno dělají v obrovské rychlosti. Pro nás je krása si proti nim zahrát, ale taky vidíte, jak jsou s balonem rychlí, ani se nestačíte otočit a jsou ve vápně za vámi. Chceme si z toho vzít co nejvíc, ponaučit se. A třeba něco i sami praktikovat.

V Jablonci jste oba góly vstřelil hlavou. Jaký to byl zápas?

Vstoupili jsme do něj aktivně, snažili se soupeře napadat a i když to nebylo jednoduché, první branka nás uklidnila. Klimič (Jan Kliment) poslal oblouček na zadní tyč, Luďa Pernica mi centr krásně vrátil před branku a já to jen uklidil zblízka do prázdné.

Dalo se to vůbec nedat?

Možná jo. (úsměv) Já jsem rád, že jsem tu šanci proměnil.

Jablonec byl přitom aktivní, měl míč častěji na kopačkách.

Aktivní byl, ale fotbal se hraje na góly. Druhý poločas jsme nezačali dobře, ale pak jsme se do toho zase dostali a naštěstí se mi povedlo hlavou využít další centr ze strany. Pak už jsme hru měli pod kontrolou, v závěru výhru ještě krásnou střelou podtrhl Modou (Ndiaye).

Je pro vás útočníky v něčem rozdíl, když vzadu nastupujete se třemi obránci?

Pro nás je to jedno. Já jsem jenom rád, že nám to jde na tři i na čtyři hráče vzadu, že máme víc variant. Rozestavení můžeme měnit.

Běžecký souboj mezi plzeňským Janem Klimentem a jabloneckým Tomášem Smejkalem.

Od začátku utkání jste hrál na hrotu s Janem Klimentem. Sedí vám, když hrajete spolu?

S Honzou se mi hraje moc dobře. Rozumíme si na hřišti i mimo něj a jsem rád, že trenéři vidí, že spolu vpředu hrát můžeme. Vyhovíme si. Dnes jsem góly sebral já, příště to může být zase Klimič. Já mu děkuji, že dnes odvedl černou práci.

Namotivovala vás nějak i čerstvě podepsaná smlouva?

Tak na to jsem v zápase vážně nemyslel. (úsměv) Snažil jsem se koncentrovat na svůj výkon a na výkon týmu. V šatně jsme dobře nastavení, od prvního do pětadvacátého hráče v ní nevidím frajera, který by něco vypustil. Každý je koncentrovaný, tým má velkou vnitřní sílu. Jdeme znovu krůček po krůčku a víme, že cesta není jednoduchá.