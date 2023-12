Chorého šlapák na Trmala. Na červenou? Všechno mu prochází, nechápe soupeř

Trmalovi bouchly nervy, ihned upustil míč na zem a na Chorého, který po souboji ležel na zmrzlém trávníku vedle šestnáctky, začal z pár centimetrů řvát. Plzeňský útočník se nechal ošetřit, od rozhodčího Jana Všetečky uviděl žlutou kartu a vítězné utkání (3:1) s ní pak dohrál až do konce. Správně?

„Bylo to nesmyslné šlápnutí na gólmana v momentě, kdy už měl balon v ruce,“ kroutil hlavou po utkání domácí kouč Marek Kulič. „Ale jestli měl dostat červenou kartu, to je otázka pro rozhodčího a specialisty z VAR...“

Není to poprvé, kdy Chorý, před pár dny díky výjimečné bilanci 1+1 hrdina fotbalové reprezentace v klíčovém utkání o Euro s Moldavskem, překročil hranici.

V kariéře odehrál 192 ligových zápasů, dostal 41 žlutých karet, ale ještě nikdy červenou.

Polehčující okolností pro tentokrát může být, že soupeře kolíky netrefil naplno. V pokračujícím pohybu nakonec zavadil o jeho druhou nohu. Úmysl je však i z několika opakovaných záběrů patrný, protože Chorý v běhu nepřirozeně napne pravačku směrem k Trmalovi.

Plzeňský Tomáš Chorý v běhu nepřirozeně napne pravou nohu směrem k boleslavskému brankáři Matouši Trmalovi, který už drží míč v rukou.

Kdyby sudí Všetečka plzeňského hráče vyloučil, VAR by nejspíš jeho rozhodnutí nerozporoval. Udělení žluté karty však za zjevnou chybu nepovažoval. Mimochodem, u videa seděli Miroslav Zelinka, nejzkušenější český rozhodčí, a asistent Jan Hurych.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek dle svých slov incident dobře neviděl.

„Přemýšlím, jak to říct slušně,“ reagoval pak domácí Martin Suchomel. „Tomáš Chorý je pro mě specifický hráč. A jestli mu podobné věci budou procházet dál, nerozumím tomu.“

V zářijovém utkání na pražské Letné Chorý v souboji na půlce hřiště v záklonu hlavou udeřil do obličeje sparťanského stopera Asgera Sörensena, což tehdy experti odsoudili jako zákeřnost.

Na hřišti opět vyvázl bez trestu, až komise rozhodčích dva dny nato uvedla, že měl být vyloučen. K podobné situaci ostatně došlo i v minulé sezoně: také v zápase mezi Plzní a Spartou, také v souboji Chorého se Sörensenem.

Dodatečný trest útočník s číslem 15 nedostal ani jednou. Disciplinárka totiž na Chorého nemohla, protože by jednala v rozporu s pravidly řízení popsanými v disciplinárním řádu.

To samé by ostatně mělo platit i nyní.

V článku 3 v bodě 14 se píše: „Disciplinární komise nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkáních celostátních ligových soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. Disciplinární komise je nicméně oprávněna zahájit disciplinární řízení, pokud: a) se jedná o administrativní pochybení rozhodčího; b) rozhodčí disciplinární přečin neviděl; c) disciplinární přečin má závažné následky, zejména zranění hráče či jiné osoby.“

Ani jedna z podmínek ve středu naplněna nebyla. Rozhodčí Všetečka i za hustého sněžení střet viděl, Chorému udělil žlutou kartu a brankář Trmal utkání dohrál, takže následky v podobě zranění nemá.

„Omlouvám se, ale přišlo mi to za hranou,“ uvedl Suchomel. „Když si vybavím, za co náš Dominik Kostka na začátku sezony dostal červenou kartu proti Liberci, přijde mi to ve srovnání s tímhle jako výsměch.“

Kostka tenkrát ve druhém kole nechtěně podrážkou kopačky zasáhl Mohameda Doumbiu do holeně, hlavní rozhodčí hru nepřerušil. Zřejmě proto, že byl Kostka v držení míče a snažil se protivníka odstavit. Každopádně měl odpískat faul a Kostkovi udělit žlutou kartu.

Po přerušení hry mu však VAR situaci doporučil přezkoumat s tím, aby Kostku vyloučil.

Mimochodem, u videa tenkrát seděl a chybně intervenoval právě rozhodčí Všetečka, který řídil také středeční utkání...