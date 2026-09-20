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Chance Liga 2026/2027

Měl jsem mžitky před očima, líčil Chorý. I když penaltu nedal, věřil si i na druhou

Autor:
  21:55
Plzeňský Lukáš Červ bojuje o míč s Tomášem Chorým ze Slavie.

Plzeňský Lukáš Červ bojuje o míč s Tomášem Chorým ze Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.
Tomáš Chorý ze Slavie vede míč v zápase s Plzní.
Sampson Dweh z Plzně v debatě s Tomášem Chorým ze Slavie.
Plzeňský Tobiáš Pališčák podstupuje souboj s Tomášem Chorým ze Slavie.
17 fotografií
Ze hřiště ho odnesli na nosítkách. „Měl jsem mžitky před očima, skácel jsem se, ani nevím, co se stalo,“ líčil Tomáš Chorý. Krátce předtím, ve 101. minutě zápasu, rozhodl šlágr devátého kola fotbalové ligy proti Plzni (2:1). Gólem z opakovaného pokutového kopu. Šlo vymyslet větší drama? „Ani to nedokážu popsat,“ kroutil pak hlavou.

Zápas směřoval k remíze, když v nastavení na doporučení videoasistenta Zelinky nařídil hlavní rozhodčí Volek penaltu.

„Stoprocentně jsem si věřil a byl přesvědčený, že si je vezmu,“ říkal Chorý do kamer Oneplay sport.

Jenže nedal, střílel k levé tyči jako vždycky, ale brankář Wiegele konečky prstů vytlačil míč na brankovou konstrukci. Po odrazu od ní se hosté ubránili.

„Říkal jsem si, že je to ztracený,“ přiznal Chorý. Kdosi na tribuně za slávistickou lavičkou dokonce pronesl, že pokutový kop Chorý neproměnil schválně. Zřejmě kvůli své plzeňské minulosti.

Chance Liga 2026/27

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„Byl to obrovský tlak, asi proto jsem nedal. Asi pod větším tlakem už nikdy nebudu. V poslední době toho na mě bylo opravdu hodně, asi tyhle vypjatý momenty přitahuju,“ přemítal Chorý.

Jenže penalta se opakovala, protože bránící hráči do pokutového území vběhli předčasně. Vezme si ji znovu Chorý? „Kdo jiný by si ji měl vzít?“ ptal se Chorý sám sebe.

„Možná někdo pochyboval, možná se řešilo, že půjde někdo jiný. Ale přišel za mnou Štěpán Chaloupek a říkal, ať si ji vezmu. Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že gól dám,“ pronesl Chorý.

„Ptal jsem se, jestli si věří. Řekl, že jo. V tu chvíli jsem mu věřil taky,“ popisoval Chaloupek, střelec první branky Slavie, na tiskové konferenci. „Ukázal, jak je mentálně silný.“

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

A co kouč Trpišovský?

„Vůbec jsme neřešili, že by měl jít někdo jiný. Letmým pohledem mi bylo jasný, že nikdo jiný si ji nevezme,“ tvrdil trenér Jindřich Trpišovský.

„Na hřišti byli hráči, kteří na penaltu chodit nechtějí, nebudu prozrazovat kdo. A dva hráči, kteří by si ji vzali, tak už tam nebyli. Já si hlavně říkal, ať si ji zase vezme on,“ podotkl kouč.

Chorý pálil ke stejné tyči, jen míč víc zvedl, aby na něj Wiegele nedosáhl. „Jsem rád, že jsem pomohl týmu k vítězství,“ zdůraznil.

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.
Tomáš Chorý ze Slavie vede míč v zápase s Plzní.
Sampson Dweh z Plzně v debatě s Tomášem Chorým ze Slavie.
Plzeňský Lukáš Červ bojuje o míč s Tomášem Chorým ze Slavie.
17 fotografií

Po zápase toho měl dost. V nekonečném nastavení, které trvalo celkem víc než osmnáct minut a po Chorého brance se hrálo ještě sedm, se najednou složil na zem. Bezvládně. Ze hřiště ho museli odnést na nosítkách.

„Není mi dobře, motá se mi hlava,“ poznamenal při televizním rozhovoru. V týdnu byl totiž nemocný, dokonce musel na infuze. A do toho ho bolí koleno.

„Plzeň odehrála jeden z nejlepších zápasů v sezoně, rozhodně se nemají za co stydět. Nechali tady všechno, patří jim respekt. Ale chválím i nás, nebylo to jednoduché, podařilo se nám výsledek otočit, to svědčí o naší mentalitě,“ dodal Chorý.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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