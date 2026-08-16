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Chorý zpátky v akci. Jsme rádi, ale nedokázali jsme ho využít, litovali slávisté

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  23:20
Tomáš Chorý se diví.

Tomáš Chorý se diví. | foto: Petr?ek RadekČTK

Lukáš Masopust v souboji s Davidem Zimou.
Fotbalisté Slavie se radují z gólu proti Slovanu Liberec.
Tomáš Koubek se chystá k rozehrávce.
Mubarak Suleiman v souboji s Josefem Koželuhem.
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Probil se k centru z levé strany, ale hlavou míč jen lehce lízl směrem k rohovému praporku. Tomáš Chorý, útočník slávistických fotbalistů, po třech měsících a jednom týdnu zase oblékl sešívaný dres. „Vždycky je kolem něj velká pozornost,“ prohodil spoluhráč Tomáš Holeš.

Chorý nastoupil poprvé od 9. května, kdy byl v derby se Spartou (0:3 kontumačně) vyloučen za úder do hlavy protivníka Asgera Sörensena.

Po šestizápasovém trestu.

V nedělním utkání čtvrtého kola Chance ligy v Liberci (1:1) nastoupil po hodině hry a trvalo pět minut, než se poprvé dotkl míče.

Ani v dalším průběhu nebyl pro soupeřovu bránu nebezpečný. Od spoluhráčů neměl podporu, servis, který potřebuje.

„Hned jak přišel na hřiště, pro liberecké obránce to byl velký vykřičník. Jemu stačí jedna situace ve vápně a dokáže dát gól,“ říkal kapitán Holeš. „Jenže my ho tentokrát bohužel využít nedokázali.“

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Chorý se rval, obětoval se v soubojích, ale do šance se neprobil. „Když máte na hřišti takového útočníka, musíte se snažit, aby tam chodily centry. Nám se to nedařilo. Chtěli jsme si vytvořit tlak, aby to tam létalo ze stran. Ale oni měli nepříjemné krajní hráče a my se tam nedostali,“ podotkl Holeš. „Ale jsme rádi, že je zpátky.“

Přitom to vypadalo, že zpátky už nebude. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík Chorého po jeho třetí červené kartě v ročníku vyřadil z kádru a oznámil, že za Slavii už nikdy nenastoupí. Ale na „příkaz akcionářů“ se do kádru jedenatřicetiletý útočník vrátil.

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V červnu odcestoval s národním mužstvem do Ameriky na mistrovství světa, odehrál tam celkem necelou půlhodinu proti Koreji a Mexiku. Po dovolené trénoval a čekal, až mu vyprší trest.

Vyšlo to na zápas v Liberci. I vzhledem k solidní formě konkurenta Mojmíra Chytila, který dal v úvodních třech kolech čtyři branky, zůstal na lavici. Na hřiště šel za příznivého stavu 1:0 pro Slavii, ale po pár minutách sledoval, jak domácí vyrovnali na konečných 1:1.

„Čekali jsme, jak se zápas bude vyvíjet. Tím, že Mojma byl od prvního souboje polozraněný, nemohl moc hýbat s loktem, tak střídání přišlo dřív, než jsme si mysleli,“ vysvětloval trenér Jindřich Trpišovský.

Nespokojený Tomáš Chorý.

„Celkově jsem od nás čekal ve druhém poločase víc: že za stavu jedna nula podržíme balon a budeme aktivnější na soupeřově polovině, že podržíme víc balon. Směrem nahoru jsme byli málo nebezpeční,“ řekl Trpišovský.

Chorý se do šance stejně jako nikdo ze slávistů už nedostal.

Příště hraje Slavia s Bohemians, za další týden je už derby.

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2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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