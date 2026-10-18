červenec 2024 Přestup roku v Edenu
Půl roku po kamarádovi Staňkovi dorazil po dálnici D5 z Plzně do Prahy také on. Zatímco se fotbalové Česko vzpamatovávalo z neúspěchu na mistrovství Evropy v Německu, Slavia šokovala všechny.
„Jsme si vědomi toho, že pro řadu fanoušků to může být kontroverzní přestup. Smyslem přestupové politiky ale má být titul nebo Liga mistrů, tudíž musíme postavit nejlepší tým české ligy,“ prohlásil šéf klubu Jaroslav Tvrdík.
I trenéra Trpišovského si musel dvoumetrový obr nejprve získat. Nakonec se ale právě kouč v kšiltovce stal jedním z jeho největších zastánců. Klub z Edenu zaplatil Plzni zhruba 100 milionů korun a představil ho na videu, kterému tehdy dominoval jednoduchý vzkaz: „Takový jsem.“
„Určitou nálepku mám asi v celé republice, té se nezbavím. Ale budu chtít ukázat fanouškům svou pravou stránku,“ vzkázal tehdy.