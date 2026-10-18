Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Chorý a Slavia: díky gólům a titulům umlčel pískot. Průšvihy si ale vše zkazil. Napořád?

Autor:
  12:11
Celkem 88 zápasů, v nich 41 gólů, dva tituly, ale také nespočet průšvihů. Jak šel čas s Tomášem Chorým ve Slavii: na začátku nevraživost od vlastních fanoušků, která se poměrně brzy proměnila ve sňatek z rozumu. Opakovaně mu pomohlo zastání od trenérů i vlastních spoluhráčů, jeho poslední úlet ovšem křehkou důvěru týmu nejspíš definitivně rozboural. Co všechno obrovitý útočník za dva roky a tři měsíce v Edenu stihl?
Část 1/12

červenec 2024 Přestup roku v Edenu

Tomáš Chorý a šéf klubu Jaroslav Tvrdík pózují s dresem Slavie.

Půl roku po kamarádovi Staňkovi dorazil po dálnici D5 z Plzně do Prahy také on. Zatímco se fotbalové Česko vzpamatovávalo z neúspěchu na mistrovství Evropy v Německu, Slavia šokovala všechny.

„Jsme si vědomi toho, že pro řadu fanoušků to může být kontroverzní přestup. Smyslem přestupové politiky ale má být titul nebo Liga mistrů, tudíž musíme postavit nejlepší tým české ligy,“ prohlásil šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

I trenéra Trpišovského si musel dvoumetrový obr nejprve získat. Nakonec se ale právě kouč v kšiltovce stal jedním z jeho největších zastánců. Klub z Edenu zaplatil Plzni zhruba 100 milionů korun a představil ho na videu, kterému tehdy dominoval jednoduchý vzkaz: „Takový jsem.“

„Určitou nálepku mám asi v celé republice, té se nezbavím. Ale budu chtít ukázat fanouškům svou pravou stránku,“ vzkázal tehdy.



Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

11. kolo

12. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

10. kolo

6. kolo

11. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

Majer o domácím placebu i srovnání se Spartou: Taky vyhráváme na míň přihrávek

Trenér Aleš Majer z Mladé Boleslavi.

Venku průměrňáci, doma králové. Když hrají fotbalisté Mladé Boleslavi na svém trávníku, jsou nejlepší v lize. Před Slavií i Spartou. Přede všemi. „Asi nám někdy pomáhá placebo, že se nám doma daří,“...

18. října 2026  11:50

Frťala: Jalovost rozhodla. Radosta nehrál, jak jsme zvyklí. A co comeback Fily?

Trenér Zdenko Frťala z Teplic.

Bídná produktivita podruhé v řadě srazila fotbalisty Teplic. Zatímco minule proti Olomouci vyprodukovali 26 střel a dali jediný gól, v sobotu v ligové bitvě v Mladé Boleslavi se z dvaceti ran neujala...

18. října 2026  10:43

Messiho paráda. Dvěma góly pomohl Miami, Zlatá kopačka je zas o kousek blíž

Lionel Messi z Miami vede balon v zápase proti Atlantě.

Dvěma góly během čtyř minut rozhodl Lionel Messi o vítězství fotbalistů Interu Miami v zámořské MLS 3:1 na hřišti Atlanty. U první branky hostů si argentinský mistr světa z roku 2022 připsal 15....

18. října 2026  9:09

Neviděli penaltu, odvolali regulérní gól. Fodrek se čertil, Hapal reagoval: Jasný faul!

Liberecký trenér Branislav Fodrek v zápase s Olomoucí.

Pořekadlo „být ve správný čas na správném místě“ splnil dokonale. Po standardní situaci zůstal na hranici malého vápna, spoluhráč David Tkáč nepovedenou střelu nasměroval do jeho holeně a bylo...

18. října 2026

Chtěl bych hrát jako Kane. Denia nám přivezl jamón, vypráví Vašulín

Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno v zápase s Hradcem Králové. (2. září 2026)

Ještě dopoledne po spoluhráčích ze Zbrojovky střílel při paintballu, o pár hodin později už balil kufry na svůj první reprezentační sraz. Útočník Daniel Vašulín se ve 28 letech dočkal premiérové...

18. října 2026

City vyhrálo, uspěla i Chelsea. Liverpool otáčel, Horníček s Newcastlem padl

Hráči Manchesteru City slaví gól proti Ipswichi.

Fotbalová Premier League v rámci 7. kola nabídla v sobotu pět duelů. Everton v sezoně poprvé padl, když nestačil na Chelsea (0:2). První Manchester City zvládl souboj s Ipswichem výsledkem 3:2,...

17. října 2026  13:30,  aktualizováno  21:06

Holeš o červené Chorého: Pokud se ukáže, že to byl další zkrat, tak už je to špatný

Tomáš Chorý ze Slavie leží v zápase s Hradcem Králové.

Jako kapitán a služebně nejstarší ze všech současných slávistů byl jedním z těch, kteří si Tomáše Chorého přáli v mužstvu i po jeho skandálech z minulé sezony. Po sobotním excesu během utkání proti...

17. října 2026  21:06

Olomouc - Liberec 1:0, rozhodla první trefa Hadaše, hostům dva góly zrušilo video

Sestřih zápasu
Olomoučtí hráči slaví gól v zápase s Libercem.

Oba týmy dvakrát v řadě nevyhrály, po přímém souboji v 11. kole první ligy jsou spokojenější fotbalisté Olomouce. Ti doma porazili Liberec 1:0 díky Hadašově premiérové trefě v nejvyšší soutěži a...

17. října 2026  17:45,  aktualizováno  20:59

Trpišovský k Chorému: Nechci ho ani vidět! Stupidní věc, jsem zklamaný a rozčarovaný

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje v zápase s Hradcem Králové.

Ani špetka pochopení. „S Tomášem jsem nemluvil. Neviděl jsem ho a ani ho vidět nechci,“ pálil Jindřich Trpišovský před novináři do útočníka Chorého, který v sobotu odpoledne v utkání s Hradcem...

17. října 2026

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

17. října 2026  18:17,  aktualizováno  18:33

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Mladá Boleslav - Teplice 1:0, domácí zabrali, o jedinou trefu se postaral Zíka

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský Martin Šubert padá po souboji s teplickým Josefem Švandou.

Po dvou porážkách za sebou se fotbalisté Mladé Boleslavi zvedli. V 11. ligovém kole si doma poradili s Teplicemi 1:0, když ve 25. minutě vstřelil jediný gól Zíka.

17. října 2026  14:40,  aktualizováno  17:28

Pardubice - Zlín 3:0, jasný duel týmů ze spodních pater, hosté dál čekají na výhru

Sestřih zápasu
Michal Cupák (Zlín) v zápase s Pardubicemi.

V 11. ligovém kole se utkaly dva celky ze spodní části tabulky, ve kterém vládli fotbalisté Pardubic. Na domácí půdě porazili Zlín 3:0 po trefách Ichy, Samuela a střídajícího Jelínka. Hosté tak i...

17. října 2026  14:50,  aktualizováno  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.