Mezi píšící novináře na tiskovou konferenci ho zástupci klubu nepřivedli.
I když v lize nastoupil po šestizápasovém trestu za červenou kartu na Slovácku nastoupil poprvé. I když v pražském souboji s Duklou dvěma góly rozhodl o vítězství 2:0. I když na opět patřil k nejvýraznějším...
„Když jsem nastupoval na rozcvičku, díval jsem se na místo, kde jsem při zápasech sedával a říkal si, že jsem vděčný, že můžu na hřišti být a pomoct,“ zmínil v rozhovoru pro Oneplay Sport. „Jsem rád, že se zápas povedl se vším všudy a že máme tři body.“
Trefil se po rohovém kopu a z penalty, kterou vybojoval spoluhráč Provod. Užíval si, když fanoušci v potemnělém Edenu vyvolávali jeho jméno. Pozitivní emoce tolik potřeboval.
A co ty negativní?
Když se v šestnáctce hned na začátku srazil se Svozilem, stoperem Dukly, fanoušci u televize si všimli, jak ho vsedě podivně chňapl za hýždě. Stejnému hráči po půl hodině nepříjemně došlápl na zápěstí, za což mu rozhodčí Černý udělil žlutou kartu.
„Se Svozilem máme v každém zápase nějaké souboje, tentokrát to bylo v můj neprospěch. Šlápl jsem mu na ruku, ale bylo to nešťastný,“ dušoval se. „Šel jsem mu do těla a tohle jsem nechtěl. Hned jsem se mu omlouval. Takové situace vždycky byly a budou. A bohužel jsem v nich vždycky já,“ krčil rameny.
„Neviděl jsem to. Na lavičce ani nemám kde,“ reagoval David Holoubek, kouč Dukly. „Ze hřiště jsem na tom byl podobně,“ navázal záložník Marcel Čermák. „Ale rozhodčí mají video, padla žlutá karta, takže věřím, že to posoudili správně.“
„Každý zápas hraju stejně, jedu na sto procent a emoce v sobě krotím. Snažím se být prospěšný týmu, ale stejně zase nějaká situace nastala. Nervy jsem ale na uzdě udržel,“ přesvědčoval Chorý.
Je to sympaťák. https://t.co/qszxM93uQi pic.twitter.com/JKc9BuRB25— Honza Štumpi (@HonzaStumpi) September 26, 2025
Slavii scházel od začátku srpna, kdy ve vypjatém finiši zápasu na Slovácku nesmyslně udeřil brankáře soupeře pěstí do slabin. Během šestizápasového flastru, který platil jen pro ligu, nastoupil za reprezentaci proti Saúdské Arábii a v Champions League s Bodö/Glimt.
„Všichni jsme viděli, jakou měl po pauze do fotbalu chuť,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.
Vedle dvou vstřelených gólů se v první půli dostal ještě do dvou vyložených šancí. První měl po pár vteřinách hry, ale z prvního doteku v zápase netrefil bránu. Druhou po odražené střele Kušeje, kdy míč z pár metrů narval nad břevno. Po přestávce útočil na hattrick pro změnu hlavou. Zase neúspěšně.
„Hodně nám pomohl v tom, kolik udržel balonů. Na hřiště se vrátil jako jeden z lídrů, což bylo pro celý tým důležité,“ hodnotil Trpišovský.
A co ta žlutá karta, trenére?
„Tím, že Tomáš nebyl fyzicky v topu, se mohlo stát cokoli,“ přitakal.
Chorý však druhý poločas ustál. Než ho v 71. minutě vystřídal Prekop, dával si pozor, byť se Svozilem absolvoval ještě minimálně jeden tvrdší souboj. Po něm ho hostující stoper tělem naremploval na kameramana, Chorý na zemi jen rozhodil rukama, na soupeře cosi křikl, ale dál nereagoval.
Slavia ho bude v plné síle potřebovat zase příští neděli, kdy je na programu derby na Letné (výkop v 18:30), které bude zase na ostří nože.
Ještě předtím červenobílé čeká Liga mistrů na Interu Milán. Hraje se v úterý od 21:00.