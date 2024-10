Chorý o padání i popichování s Radou: Div nevběhl na hřiště! Vyříkali jsme si to

Chorý se na úspěchu domácích podílel hned dvěma zásahy, zejména ten první byl z jejich pohledu stěžejní: sebevědomě proměněná penalta po půl hodině hry Slavii proti houževnatě bránícímu soupeři uklidnila.

„Úvodní poločas z naší strany nebyl dobrý, hodně jsme ztráceli míče. Chtěli jsme hrát nahoru, ale hodně jsme zasekávali, obehrávali to. Penalta byla důležitá, bylo super ji proměnit,“ poznamenal Chorý.

Jste teď ve Slavii exekutorem číslo jedna? Před pokutovým kopem měl balon chvíli Diouf, ale záhy vám ho předal.

To byla jen taková hra, určitě jsem exekutor číslo jedna. A jsem vděčný za oba dva góly.

Nezatrnulo vám při penaltě? Brankář Hruška měl vaši střelu na ruce.

Gólman si sice sáhnul, ale dal jsem do toho razanci, takže by ji stejně nechytil.

Slávista Tomáš Chorý a jeho střelecký pokus v utkání proti Dukle.

Soupeřův trenér Petr Rada popisoval, že jste si během zápasu i po něm vyměňovali názory. Říkal, že vám fandí, ale že na jeho vkus moc padáte. Je to něco, na čem pracujete?

Snažím se na tom pracovat, rozhodčí už podobné zákroky spíš nepískají. Nemyslím si ale, že bych simuloval. Jeden hraniční souboj proběhl právě před lavičkou pana Rady. Okopávali jsme se se stoperem a ani jsem nespadl. On na mě křičel, div nevběhl na hřiště. Ale po zápase jsme si to vyříkali, bylo to klasické pošťuchování. K fotbalu to patří.

Jak obtížné je pro tým přepínat z Evropy na ligu, z Bilbaa na Duklu?

Je hezké, když město jako Bilbao žije fotbalem. Mají jeden z nejkrásnějších stadionů, jaký jsem kdy viděl. Odcházíte ze hřiště a jejich fanoušci vám tleskají, to je trochu jiná nátura než v Česku. Bohužel jsme si neodvezli ani bod, což mě mrzelo. A takové situace s přepínáním jsou odlišné, když zahrajete dobře v Evropě. Někdo to občas má v povědomí, nás to v prvním poločase, myslím, trochu poznamenalo.

Potkal jste někdy protihráče, který je stejně vysoký jako vy?

Marně pátrám v paměti. Možná Černín ve Zlíně, jinak nevím. Stopeři jsou kvalitní jak v lize, tak v Evropě, nehledě na výšku. Se silovými, rychlými obránci je to taky těžké. Pro mě je samozřejmě lepší, když mám stopera za sebou, můžu si ho odstavit, já říkám oplotit, a pak nahrát míč do volného prostoru. V první půli se nám to moc nedařilo, ale po změně stran jsme soupeře několikrát dobře obehráli tímto stylem, a to může být naše obrovská síla.

Ze známých důvodů jste nastoupili nezvykle v bílých dresech. Nevybavilo se vám sobotní El Clásico, které Real Madrid ve své tradiční barvě vysoko prohrál?

Původně jsem se nechtěl dívat, ale nakonec mi to doma bylo umožněno. A ani nevím, kolikátá teď s Duklou byla minuta, ale úplně mi probliklo před očima, že Real v téhle barvě dostal čtyřku, to není moc dobré. Postupem času jsem ale zapomněl. Myslíte na výkon, koncentrujete se na každý balon. A navrch je hezké podpořit dobrou věc. Je úžasné, že tomu můžeme pomoct fotbalem.