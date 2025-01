Chorý o své aféře: Ta nálepka už nejde strhnout. Nechcete mluvit o fotbale?

V exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz a Sport.cz se ovšem později několikrát rozzlobil a odpovídal stroze: „Nevím, čekám. Stejně jako vy. Žádný strach nevnímám. Blbej nejsem. Jsem připravený hrát.“

Chorý na španělském soustředění překonal protivnou virózu, kvůli které nemohl pár dní trénovat, a chystá se na čtvrteční zápas Evropské ligy v Soluni: „S jinou variantou vůbec nepočítám. Proč taky?“

Po prosincovém utkání s Anderlechtem to přitom zavánělo velkým malérem. Aspoň zvenčí určitě. Soupeř Jörgensen běžel za rozhodčím, že uslyšel nepřípustná slova, Anderlecht hrozil žalobou k fotbalovému soudu. A ožila vzpomínka na rok 2021, kdy slávista Kúdela přiběhl za sokem Kamarou a s dlaní u pusy cosi vypálil. Ač se sveřepě hájil, že to nebyla rasistická poznámka, stihl ho nemilosrdný trest na deset zápasů a doživotní ošklivá nálepka.

Vypadalo to, že disciplinární trest čeká i vás, Tomáši. Vnímal jste nejistotu?

Žádný pocit jsem neměl. Podobně jako vy jsem jen čekal, co se bude dít. Teď je to pro mě uzavřená kapitola, ke které nemám co říct.

Počkejte, obavy se vážně nedostavily?

Strach nemám. Neovlivním to. Stejně jako vy.