Minulý rok byl jedním z tahounů Slavie při suverénní jízdě za mistrovským titulem, letos na jaře touží ligový triumf v Edenu zopakovat: „Pořád v sobě mám obrovský hlad po každém vítězství. Jako hráč jsem dozrál později a teď se cítím na vrcholu.“
Před víkendovým restartem ligy v Pardubicích se Chorý vrací i ke zkratu na Slovácku a k flastru, který následoval. Mluví o reprezentaci, v níž potká bývalého plzeňského trenéra Miroslava Koubka.
Když jste zkraje sezony dostal šestizápasový trest za vyloučení na Slovácku, dovedl jste si představit, že po podzimu s devíti góly povedete tabulku střelců?
Určitě ne. Popravdě mě incident ze Slovácka dlouho budil ze spaní. Nebylo to nic pěkného a od momentu, kdy k němu došlo, jsem vůbec neprožíval hezké chvíle.
Musel bych být sprostý, kdybych tátu citoval přesně. Ptal se, jak se to vůbec mohlo stát a jestli si uvědomuju, co jsem udělal.