Chorý nechtěl naštvat fanoušky Olomouce. Ani tady už oblíbený nejsem, lituje

Návrat domů jste si užil?

Užil. Už minule jsem měl tady šanci, ale neproměnil jsem. Samozřejmě tam teď byla pokora, góly jsem ani nechtěl moc slavit, nechtěl jsem fanoušky naštvat. I když už ani tady oblíbený nejsem, ale to se asi nedá nic dělat. Takový je fotbal.

Hattrick jste měl na dosah.

Nachystal jsem si to dobře, chtěl jsem to trefit placírou na zadní tyč. Bohužel jsem minul, mrzí mě to, mohly být góly tři, ale stačí dva.

Před penaltou vás Pokorný zatahal za dres. Jasný faul?

Chtěl jsem si ho pokrýt a vystřelit, zatahal mě za dres a do toho jsem ještě dostal brutální kopačku. Pak jsem se dozvěděl, že penalta je za zatáhnutí.

I když faulovaný hráč často z pověry nechce penaltu kopat, vy jste neváhal?

Ne, věřil jsem si.

Nezatrnulo vám v závěru už na lavičce, když ve vápně Hejda položil obě ruce v souboji na Chytila? Chtěl byste za takový zákrok jako útočník také penaltu?

Viděl jsem to asi z 80 metrů, teď jsem rád, že vidím vás. Těžko říct. Takových soubojů je opravdu strašně moc. Myslím, že kdybyste chtěl tohle všechno pískat, bude penalta každých deset minut.

Máte tři góly, vaše maximum v sezoně je šest. Zadělal jste na nejlepší ročník?

Doufám, že ano, ale nechci předbíhat. Pro nás je důležité, abychom body sbírali, protože máme opravdu nabitý program. Teď se musíme plně koncentrovat na další zápas, který nás čeká už v úterý.

Po Lize mistrů na Barceloně jste přepnutí na ligu zvládli, ale bylo to drama.

Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dali jsme první gól, co jsme ale rozhodně nechtěli, abychom vzápětí gól dostali. Naše zbraň je defenziva, ale tentokrát naše vedení bylo jen párminutové a dvakrát jsme dostali rychle branku. Naštěstí nás zachránil Milan Havel a bylo to tříbodové. Zaplaťpánbůh.

Jak jste se cítil kondičně? Řekl jste si dřív o střídání?

Neřekl jsem si dřív o střídání, měl jsem zdravotní problém. S trenérem jsem to řešil už o poločase, ale chtěl jsem hrát. Pak už do toho sáhnul.