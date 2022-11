Chorému z Plzně dodatečný trest nehrozí, to by musel sparťana Sörensena zranit

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace tvrdí, že podobné případy otevírat nelze.

A to z důvodu, že Chorý protihráče nevyřadil z utkání a nezpůsobil mu zranění, které by Sörensenovi znemožňovalo absenci v tréninkovém procesu a poté nasazení do dalších zápasů.

Pokud by se však zdravotní stav dánského obránce změnil a Sparta doložila lékařskou zprávou, že jde o následek zákroku Chorého, komise by s ním ve čtvrtek řízení zahájila.

Chorý v závěru prvního poločase za stavu 0:0 hlavou udeřil Sörensena do čela, dal mu tzv. hlavičku. Z úmyslu ho usvědčují televizní záběry.

Plzeňský útočník viděl, že dlouhý nákop letí mimo jeho dosah, podíval se, kde má Sörensena, a udělal k němu prudký pohyb hlavou. Dánský stoper musel být ošetřován, na čele měl velkou bouli, ale utkání dohrál.

Chorý druhý den tvrdil, že protivníka nezasáhl úmyslně.

„Automaticky jsem byl připravený podstoupit souboj s cílem vyhrát hlavičku a trefit míč směrem do vápna. Míč se mi na chvíli ztratil ve světle reflektoru, počítal jsem s tím, že jde mezi nás, ale nakonec propadl za nás a došlo ke srážce. I já jsem měl v první chvíli obavu, jestli jsem se nezranil, a byl trochu dezorientovaný.“

Jeho zákrok na hřišti hlavní sudí Dalibor Černý vyhodnotil jako střet hlavami a faul nepískal.

Stejně se rozhodl i videoasistent Pavel Franěk, který měl k dispozici zpomalené záběry a přestupek jasně vidět musel. Byla to od něj hrubá chyba, kterou ovlivnil utkání.

Bezprostředně po zápase to komise rozhodčích Fraňkovi vytkla a stáhla ho z nedělního utkání Slavia - Baník, kde měl rovněž vykonávat roli videoasistenta.

Přestože komise rozhodčích jasně řekla, že Chorý měl dostat červenou kartu, tak jeho čin nelze podle nastavených řádů dodatečně potrestat.

Podle pravidel, kterými se řídí celý svět, existují totiž jen výjimky, kdy lze hráči zastavit činnost, byť na hřišti červenou kartu neobdržel.

První výjimkou je zranění faulovaného, což byl nedávný případ zlínského Martina Cedidly, jenž fauloval slávistu Ewertona.

Na hřišti dostal žlutou kartu, videoasistent jeho verdikt posvětil, přestože šlo o surovou hru.

Ewerton kvůli zranění kolene utkání nedohrál, k dalšímu utkání nastoupil za tři týdny. Slavia jeho zdravotní stav doložila lékařskou zprávou. Cedidla si od disciplinárky odnesl trest na pět utkání.

Druhým případem je záměna identifikace hráče, když sudí vyloučí fotbalistu, který se ničeho nedopustil, a naopak faulujícího nechá na hřišti.

Další výjimkou je situace, kdy si přestupku na hřišti rozhodčí nevšimnou a nemusí dojít ke zranění.

Příkladem je čin někdejšího sparťana Tomáše Řepky, který v srpnu 2010 plivl na Ladislava Volešáka ze Slovácka.

Sudí si hrubého nesportovního chování nevšimli, komise jeho případ otevřela díky televiznímu záznamu. S nástupem videa do fotbalu však tyto situace už nenastávají, provinění na hřišti vždycky vidí videoasistent.

Ten viděl i zákrok Chorého, ale jako faul ho nevyhodnotil. A jelikož nedošlo ke zranění, disciplinárka s plzeňským útočníkem jednání nezahájí.