Útočník Chorý prodloužil s fotbalisty Plzně smlouvu do roku 2025

„Ve Viktorce jsem maximální spokojený, cítím se zde opravdu dobře, v kabině máme vynikající partu. Těším se na další velké zápasy a jsem si jistý, že společně s tímto týmem dosáhneme celou řadu velkých úspěchů,“ řekl sedmadvacetiletý Chorý.

Do Plzně přišel v lednu 2018 z rodné Olomouce a na jaře s Viktorií oslavil titul. Následně si s ní zahrál i Ligu mistrů. V sezoně 2020/21 odešel na hostování do belgického klubu Zulte-Waregem, odkud se ale k Západočechům vrátil a šesti ligovými góly jim pomohl k dalšímu titulu. Na letošním postupu do Ligy mistrů přes tři předkola se podílel dvěma brankami.

„Tomáš se vypracoval v jednoho z klíčových hráčů našeho týmu a jsem rád, že jsme se již nyní domluvili na prodloužení jeho kontraktu. Přeji mu i nadále pevné zdraví, spoustu skvělých zápasů a gólů v našem dresu,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.