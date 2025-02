Čím větší pozornost, tím lepší Chorý? Vyhecovali mě fanoušci Plzně, řekl střelec

Jak?

„Slyšel jsem, jak na mě před zápasem křičí. Pro někoho, kdo není odolný, to může být náročné, ale mě to pobavilo a vyhecovalo. Jsem rád, že jsem udržel emoce a že to takhle dopadlo.“

Vždyť Chorý si od první do poslední minuty zachoval dokonalý poker face. Ani jednu ze svých branek neslavil. Z úcty k Plzni, kde s ročním intermezzem v Belgii přes šest let působil.

Bylo těžké se ovládnout?

K Plzni mám obrovský citový vztah. I když na mě lidi hulákali, já se na ně usmíval. Na nikoho jsem nekřičel, tohle mi hlavou vůbec neproblesklo. Mám Plzeň tak rád, že bych proti ní góly nikdy neslavil.

Jak jste se na hřišti cítil?

Už když jsem se před zápasem rozhlédl po stadionu, spoustu věcí se mi vrátilo. Všechny těžké a skvělé zápasy, ale i ty horší. Dolehlo to na mě. Bylo strašně hezké si proti klukům z Plzně zase zahrát.

Očima trenéra Trpišovského „Tomáš je pro tým hrozně důležitý hráč. Jeho odolnost v soubojích je úžasná, musím smeknout. Jako trenér jsem ho vždycky vnímal jako skvělého hráče a protihráče, ale až při osobní zkušenosti zjišťuju, že je ještě lepší, než jsem si myslel. Kouzelný je v tom, že čím větší pozornost je na něj upřená, tím víc je v zápase.“

Pomohlo vám při zápase, že je dobře znáte?

Možná trochu. Věděl jsem, jak hrajou, jak chodí do soubojů. I proto jsem se snažil najít věci, které by mi mohly pomoct. Spíš jsem ale rád za to, jak jsme k tomu jako tým přistoupili. Prospěl nám náš tradiční rychlý nájezd, fyzično, že jsme makali naplno a všechno poctivě odběhali. Viktorku jsme až na penaltu do ničeho nepustili, což je super. Ale respekt Plzni. Musíme zůstat pokorní a jít si dál za tím, co chceme.

Podruhé v sezoně jste proti Slavii proměnil penaltu. Na podzim proti Tvrdoňovi, tentokrát proti Jedličkovi. Pokaždé na stejnou stranu.

Jedla je výborný gólman a určitě viděl spoustu mých penalt. Bylo vtipné, že když jsem si balon postavil, kluci z Plzně se ke mně najednou seběhli a začali tam říkat cosi o Horvim a kam penalty kope on.

O Pavlovi Horváthovi, bývalém kapitánovi Plzně?

Ano, tohle jsem zaregistroval. Ale já byl od začátku rozhodnutý, kam penaltu kopnu. Povedlo se mi dát do střely dostatečnou razanci, to bylo klíčové.

Útočník Slavie Tomáš Chorý proměňuje penaltu během utkání proti Plzni.

V nastavení jste nebyl daleko od hattricku, na který v lize pořád čekáte. Nemrzí vás to?

Určitě ne. Jsem rád za tři body, které jsou pro nás extrémně důležité. Poslední balon od Vasila Kušeje nebyl ideální, i on to měl na dlouhou nohu, skákalo to, mě navíc dobíhal obránce, takže nebyl ani čas pořádně vystřelit. Ale už jsem několikrát říkal, že nemusí pršet, stačí když kape. A já jsem rád, že zatím kape.

Trenér Trpišovský chválil vaše mentální nastavení a obří přínos. Bylo těžké strhnout spoluhráče po emoční stránce?

Nevím, těžko říct. Já klukům několikrát v kabině říkal, že jsem tady pro ně. Chci být první bod, za kterým půjdou a se kterým si pomůžou. Chci být lokomotiva, která strhne celý vlak. Proto jsem do Slavie přišel.