Chance Liga 2025/2026

POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

Jiří Čihák
  9:18
Můžete namítnout, že plivnutí není prsknutí, takže zdůvodnění komise rozhodčích, která po pondělním poledni posvětila diskutované vyloučení fotbalisty Tomáše Chorého v závěru nedělního šlágru s Plzní, tím pádem trochu kulhá. Ale co když je prostě jen slávistický útočník jednou pro vždy nepoučitelný?
Zkrat, který teď připsal na dlouhý seznam předchozích škraloupů, vlastně ani nesouvisí s tím, jestli na plzeňského obránce Sampsona Dweha skutečně plivnul naschvál, nebo mu sliny v amoku vyletěly z pusy tak nějak samovolně.

Jde o to, že jedenatřicetiletý reprezentant opět šeredně přestřelil.

Že se v závěru bezgólového duelu ve frustraci neudržel a nezůstal nad věcí. A že z pár centimetrů hulákal na ležícího protihráče, kterého těsně předtím sám nevybíravě fauloval.

Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Možná se v něm nahromadil vztek z toho, že mu utkání jednoduše nesedlo podle představ. Možná ho vážně nastartoval hlasitý výkřik, kterým Dweh svůj pád na zem doprovodil. V každém případě zbytečně reagoval ve chvíli, kdy měl emoce udržet v sobě a dalšímu průšvihu šel sám aktivně naproti.

Existuje omluva? A může teď vůbec pomýšlet na to, že s jeho kartou excesů vyvázne u ligové disciplinárky bez dalšího dlouhého flastru?

Když v srpnu schytal za podlý úder do slabin slováckého brankáře Milana Heči stop na šest zápasů, předseda disciplinární komise Jiří Matzner veřejně varoval: „Rozhodnutím chceme vyslat jasný signál, že takové chování do profesionálního sportu nepatří, odsuzujeme ho, a bude-li se v budoucnu opakovat, budeme ho tvrdě trestat.“

Jistěže poslední Chorého incident tak závažný ani sprostý nebyl. Naklonil se nad Dweha, na něhož zblízka hulákal a přitom mu z pusy nejspíš vylétlo pár slin.

Podle rozhodčího Marka Radiny šlo o prokazatelné plivnutí. Podle Slavie, jejíž právníci přes noc sepsali třístránkový protest, to však nelze prokázat. Ostatně i Chorý se hodinu po zápase před kamerami sám hájil: „Viděl jsem záběry a plivnutí tam není. Sliny spíš stahuju zpátky.“

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Jenže před čtvrtečním zasedáním disciplinárky mu rozhodně nepomůže, že podle komise rozhodčích bylo vyloučení na základě intervence VAR správné bez ohledu na to, jestli šlo o úmysl: „Z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil ze svých úst větší množství slin. Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí.“

Takže?

Chorému dle řádů hrozí znovu až šestizápasový distanc a k tomu pokuta sto tisíc. Slavia tím pádem může o svého nejlepšího střelce a možná vůbec nejplatnějšího hráče přijít skoro až do konce sezony. Potom, co komise rozhodčích červenou kartu odsouhlasila, totiž nelze očekávat, že by byla disciplinárka k Chorému dvakrát mírná. I vzhledem k jeho recidivě.

„Jde o jednu z nejvýraznějších osobností ligy, reprezentanta, který by si měl být vědom i svého výchovného vlivu především na nejmladší fanoušky,“ uvedl šéf disciplinární komise Matzner, když Chorého trestal v srpnu.

POHLED: Moment šílenství. A kdo Chorému uvěří, že poslední? Ani omluva to nezaručí

Jakmile se pak slávistický útočník po osmi týdnech do ligy opět vrátil, zařídil sice dvěma góly pohodové vítězství nad Duklou, jenže rovnýma nohama málem vletěl do dalšího maléru. Podle komise rozhodčích mu totiž sudí Černý odpustil druhou žlutou kartu. Možná si ještě vybavíte, jak soupeře Svozila nejprve vsedě podivně chňapl za hýždě a stejnému hráči pak v dalším souboji nepříjemně došlápl na zápěstí.

Žlutou viděl pouze v druhém případě. „Šel jsem mu do těla a tohle jsem nechtěl,“ dušoval se. „Ale to bych nebyl já, aby se zase něco nerozebíralo.“

Právě!

Chorý podobné momenty přitahuje. Ale možná ještě častěji jim jde zcela neuváženě naproti, což byl i nedělní případ.

Sám v různých souvislostech rád opakuje mantru o tom, že „pravda leží na hřišti“. A bylo by nemístné zpochybňovat jeho ryze fotbalový přínos, který v české lize platí. Ze sedmnácti gólů, které od začátku sezony nastřílel, bylo šest vítězných, ostatně hra Slavie je na něm místy vyloženě závislá.

Ovšem pravda je i taková, že se v jednotlivých zápasech dlouhodobě pohybuje na hraně a čas od čas udělá úkrok vedle. „Těžký něco slibovat. Víte, jak to je,“ krčil rameny, když v lednu odpovídal na otázku, jestli se po červené na Slovácku u slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka zařekl, že už nikdy neuletí.

Uletěl.

A znovu potvrdil, že se ze svých přešlapů nepoučil.

Bez ohledu na to, jestli na soupeře vážně plivnul, nebo ho spíš poprskal.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

14. dubna 2026  9:18

Manchester United znovu ztratil, Leeds po 45 letech slaví výhru v lize na Old Trafford

Fotbalisté Manchesteru United nepotvrdili roli jasného favorita a v dohrávce 32. kola Premier League prohráli s patnáctým Leedsem 1:2. Jediný gól domácích, kteří od 56. minuty hráli v deseti,...

13. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:22

Budoucí slávista Halinský po Spartě: Báli jsme se. Bral jsem to jako derby

Slávista se z něj definitivně stane až v létě, ale už v dresu Teplic bral fotbalový obránce Denis Halinský ligový zápas se Spartou stejně prestižně, jako by šlo o derby. „Byl jsem vyhecovaný. Je...

13. dubna 2026  17:36

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být...

13. dubna 2026  16:35

Ústí se nadechlo k vítězné sérii. Moulis: Na psy se nám hrálo hůř

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  16:11

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

Z kanceláře se vrací na ligovou střídačku. Pavel Hapal, generální sportovní manažer Sigmy Olomouc, nahradil ve funkci trenéra odvolaného Tomáše Janotku. Zatím jen dočasně. Předseda klubu Ondřej...

13. dubna 2026  13:58

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

13. dubna 2026  13:20

Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

Šetření s ním nezahájila etická komise, neobvinila ho ani policie. Přesto je olomoucký fotbalista Jakub Elbel dalším prvoligovým hráčem, který je podle spisů zapojený do běžící korupční kauzy. Podle...

13. dubna 2026  13:14

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci...

13. dubna 2026  13:03

Přijde Arsenal o titul? Pořád je to nejlepší klub v Anglii, přesvědčuje Guardiola

Zhruba 20 minut před koncem nedělního utkání, když fotbalisté Manchesteru City vedli už 3:0 na Chelsea, kamery zabraly jednoho z hostujících fanoušků. Ten držel plastovou láhev s logem Arsenalu a...

13. dubna 2026  12:50

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s...

13. dubna 2026  11:30

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

