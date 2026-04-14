POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

Zkrat, který teď připsal na dlouhý seznam předchozích škraloupů, vlastně ani nesouvisí s tím, jestli na plzeňského obránce Sampsona Dweha skutečně plivnul naschvál, nebo mu sliny v amoku vyletěly z pusy tak nějak samovolně.
Jde o to, že jedenatřicetiletý reprezentant opět šeredně přestřelil.
Že se v závěru bezgólového duelu ve frustraci neudržel a nezůstal nad věcí. A že z pár centimetrů hulákal na ležícího protihráče, kterého těsně předtím sám nevybíravě fauloval.
Možná se v něm nahromadil vztek z toho, že mu utkání jednoduše nesedlo podle představ. Možná ho vážně nastartoval hlasitý výkřik, kterým Dweh svůj pád na zem doprovodil. V každém případě zbytečně reagoval ve chvíli, kdy měl emoce udržet v sobě a dalšímu průšvihu šel sám aktivně naproti.
Existuje omluva? A může teď vůbec pomýšlet na to, že s jeho kartou excesů vyvázne u ligové disciplinárky bez dalšího dlouhého flastru?
Když v srpnu schytal za podlý úder do slabin slováckého brankáře Milana Heči stop na šest zápasů, předseda disciplinární komise Jiří Matzner veřejně varoval: „Rozhodnutím chceme vyslat jasný signál, že takové chování do profesionálního sportu nepatří, odsuzujeme ho, a bude-li se v budoucnu opakovat, budeme ho tvrdě trestat.“
Jistěže poslední Chorého incident tak závažný ani sprostý nebyl. Naklonil se nad Dweha, na něhož zblízka hulákal a přitom mu z pusy nejspíš vylétlo pár slin.
Podle rozhodčího Marka Radiny šlo o prokazatelné plivnutí. Podle Slavie, jejíž právníci přes noc sepsali třístránkový protest, to však nelze prokázat. Ostatně i Chorý se hodinu po zápase před kamerami sám hájil: „Viděl jsem záběry a plivnutí tam není. Sliny spíš stahuju zpátky.“
Jenže před čtvrtečním zasedáním disciplinárky mu rozhodně nepomůže, že podle komise rozhodčích bylo vyloučení na základě intervence VAR správné bez ohledu na to, jestli šlo o úmysl: „Z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil ze svých úst větší množství slin. Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí.“
Takže?
Chorému dle řádů hrozí znovu až šestizápasový distanc a k tomu pokuta sto tisíc. Slavia tím pádem může o svého nejlepšího střelce a možná vůbec nejplatnějšího hráče přijít skoro až do konce sezony. Potom, co komise rozhodčích červenou kartu odsouhlasila, totiž nelze očekávat, že by byla disciplinárka k Chorému dvakrát mírná. I vzhledem k jeho recidivě.
„Jde o jednu z nejvýraznějších osobností ligy, reprezentanta, který by si měl být vědom i svého výchovného vlivu především na nejmladší fanoušky,“ uvedl šéf disciplinární komise Matzner, když Chorého trestal v srpnu.
Jakmile se pak slávistický útočník po osmi týdnech do ligy opět vrátil, zařídil sice dvěma góly pohodové vítězství nad Duklou, jenže rovnýma nohama málem vletěl do dalšího maléru. Podle komise rozhodčích mu totiž sudí Černý odpustil druhou žlutou kartu. Možná si ještě vybavíte, jak soupeře Svozila nejprve vsedě podivně chňapl za hýždě a stejnému hráči pak v dalším souboji nepříjemně došlápl na zápěstí.
Žlutou viděl pouze v druhém případě. „Šel jsem mu do těla a tohle jsem nechtěl,“ dušoval se. „Ale to bych nebyl já, aby se zase něco nerozebíralo.“
Právě!
Chorý podobné momenty přitahuje. Ale možná ještě častěji jim jde zcela neuváženě naproti, což byl i nedělní případ.
Sám v různých souvislostech rád opakuje mantru o tom, že „pravda leží na hřišti“. A bylo by nemístné zpochybňovat jeho ryze fotbalový přínos, který v české lize platí. Ze sedmnácti gólů, které od začátku sezony nastřílel, bylo šest vítězných, ostatně hra Slavie je na něm místy vyloženě závislá.
Ovšem pravda je i taková, že se v jednotlivých zápasech dlouhodobě pohybuje na hraně a čas od čas udělá úkrok vedle. „Těžký něco slibovat. Víte, jak to je,“ krčil rameny, když v lednu odpovídal na otázku, jestli se po červené na Slovácku u slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka zařekl, že už nikdy neuletí.
Uletěl.
A znovu potvrdil, že se ze svých přešlapů nepoučil.
Bez ohledu na to, jestli na soupeře vážně plivnul, nebo ho spíš poprskal.