Chance Liga 2025/2026

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

  22:15
Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový hit Slavie s Plzní (0:0), v závěru dostal červenou kartu za hrubé nesportovní chování.
Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené kartě za plivnutí na soupeře. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.
Hodinu po zápase ještě neosprchovaný přišel mezi novináře. Emoce nechal na hřišti, vyhlížel klidně a mluvil srozumitelně.

„Vůbec jsem nechápal, proč se něco zkoumá,“ říkal slávistický útočník.

Opravdu ne?
Myslel jsem si, že to žďuchnutí do Jemelky.

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Ale VAR zkoumal vaše možné plivnutí na protihráče Dweha.
Normálně jsme se k němu naklonil, řval na něj, ne že ne. Prostě emoce. A jak jsem křičel, tak mi z pusy kapaly sliny. Určitě jsem na něj neplivnul.

Vážně ne?
Ne. Když jsem to pak viděl ze záznamu, tak ty sliny vtahuju zpátky. Nebylo to plivnutí. Jestli mi něco odpadlo z pusy, tak ne na něj, ale někam vedle. Jasně, mám nějakou nálepku, ale abych na někoho plivnul z dvaceti centimetrů, to je to poslední, co bych udělal. Mrzí mě, že jsme oslabil tým. Kdo takovou situaci zažil....

Co tím myslíte?
Že řve v emocích, v únavě, má sucho v puse. Ale neplivnul jsem.

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Na červenou kartu jste nijak nereagoval. Proč?
Šel jsme za rozhodčím a divil se, co se zkoumá. Myslel jsem si, že jsem dostal žlutou kartu za faul, že se řeší ta strkanice s Džemem (s Václavem Jemelkou). Pak přišel rozhodčí hrozně rychle a říká, že to tam našel, že za plivnutí jdu ven. Neuvěřitelný. Říkal jsme, že to není možný. Neplivnul jsem na něj. Jak jsem tam k Dwehovi přišel, tak mi sliny vypadly z pusy. Ještě se mi vrátily. Plivnutí je nesmysl.

Nebylo zbytečné k Dwehovi jít a křičet na něj?
Bylo, ale odehráli jsme dobrý zápas. Byly tam s ním souboje, fauly. On mi naložil, já mu naložil. Oni na mě křičeli, ja zase na ně. To k fotbalu patří. Myslím si, že to byl skvělý zápas, šance na obou stranách. Věřil jsem, že to zvládneme. Pořád si stojím za tím, že to, za co mě vyloučili, je absolutní nesmysl.

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Ale sudí to uvedl do zápisu. Myslíte si, že se vám verdikt podaří zvrátit?
S mojí nálepkou těžko říct. Ale věřím, že ano. Když jsem ty záběry viděl, jasné plivnutí tam není. Rozhodčí přijde k monitoru a za pár vteřin má jasno. Ale já neplivnul. Je to blbost, nesmysl. Jsem z toho špatnej, dělám chyby. Udělal jsem věci, na které nejsem pyšnej. Všichni víte, co bylo s Hečou, nebo s Asgerem Sörensenem. Ale tohle je nesmysl.

Nejspíš i vaše pověst přispěla k tomu, že to VAR zkoumal. Souhlasíte?
Nevím, je to možný. Každý mě nějak vnímá, to mě mrzí. Když vezmu Milana Heču, to bylo ode mě šílenství. Ale tohle... Na někoho křičíte, jste plný emocí, běžíte k němu dva tři metry a sliny stříkají z pusy. Když se předkloníte, jdou ven. Prostě to tak je. Stoprocentně jsem neplivnul, za tím si stojím.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
