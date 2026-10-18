Napadne vás: Musel přece vědět, že balancuje na tenoučké hraně. Že už si žádný nesmyslný přešlap nemůže dovolit.
Jenže Chorý takhle zjevně přemýšlet nedokáže. Možná mu všechno dochází, když zrovna není na hřišti, ale jakmile vykluše z tunýlku nebo se zvedne z lavičky a překročí bílou lajnu, jako by mu ďábel v hlavě vypnul možnost sebekontroly.
Jinak už to nebude. A i kdyby snad náhodou ano, Slavia by na to neměla spoléhat.
Pokud bude Chorého dál chránit, bude to chyba. Druhou, třetí i čtvrtou šanci už dostal, proč by si měl zasloužit pátou? Majitel klubu Pavel Tykač ho sice má v oblibě a v létě dal řediteli Jaroslavu Tvrdíkovi „závazný akcionářský příkaz“, aby mohutného střelce po vyloučení ve skandálním jarním derby vrátil do áčka, ale teď už by mělo přijít rázné NE.
Konec. Nikdy víc.
I kvůli jeho zákeřnostem a posunkům je pro leckoho snadné ukázat prstem a vysmívat se: „Vidíte? Ten fotbal je vážně hra pro lumeny!