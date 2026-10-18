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POHLED: Chorý jako ztracený případ. Škodí Slavii, lize i náhledu na fotbalisty

David Čermák
  16:00

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Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

I kdyby ho v Edenu posadili za stůl, položili před něj za trest tlustý štos papírů a nutili ho milionkrát napsat „Už nikdy nebudu škodit vlastnímu týmu“, stejně nemají sebemenší záruku, že se něco změní. Tomáš Chorý, problémový obr v sestavě fotbalové Slavie, se v jednatřiceti už nenapraví. Čtyři červené karty za čtrnáct měsíců, jedna hloupější než druhá, to dokazují víc než jasně.

Napadne vás: Musel přece vědět, že balancuje na tenoučké hraně. Že už si žádný nesmyslný přešlap nemůže dovolit.

Jenže Chorý takhle zjevně přemýšlet nedokáže. Možná mu všechno dochází, když zrovna není na hřišti, ale jakmile vykluše z tunýlku nebo se zvedne z lavičky a překročí bílou lajnu, jako by mu ďábel v hlavě vypnul možnost sebekontroly.

Jinak už to nebude. A i kdyby snad náhodou ano, Slavia by na to neměla spoléhat.

Pokud bude Chorého dál chránit, bude to chyba. Druhou, třetí i čtvrtou šanci už dostal, proč by si měl zasloužit pátou? Majitel klubu Pavel Tykač ho sice má v oblibě a v létě dal řediteli Jaroslavu Tvrdíkovi „závazný akcionářský příkaz“, aby mohutného střelce po vyloučení ve skandálním jarním derby vrátil do áčka, ale teď už by mělo přijít rázné NE.

Konec. Nikdy víc.

I kvůli jeho zákeřnostem a posunkům je pro leckoho snadné ukázat prstem a vysmívat se: „Vidíte? Ten fotbal je vážně hra pro lumeny!

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
6. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
7. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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