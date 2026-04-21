Ze excesy prospěšné práce. Slavia údajně potrestala Chorého s Bořilem

Slavia uvedla, že nebude interní řešení s provinilci komentovat.
Chorý dostal červenou kartu za plivnutí na protihráče v utkání s Plzní (0:0) a dostal od disciplinární komise stop na jedno utkání. Trest si odpykal v následném kole, kdy lídr tabulky prohrál v Hradci Králové 1:2 a jeho náskok na druhou Spartu se zmenšil na pět bodů.
V závěru zápasu byl nejprve za faul vyloučen slávista Youssoupha Mbodji, do kabin ho pak předčasně následoval i Bořil, který dostal za protesty dvě žluté karty. Kapitán Slavie se neovládl, sápal se na rozhodčího a Dalibor Černý do zápisu uvedl, že mu obránce vyhrožoval „počkej uvnitř“. Také Bořilovi tak hrozí disciplinární trest.
Infotbal uvedl, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík si k internímu řešení excesů pozval vedení A-týmu, realizační tým, klíčové osobnosti kabiny a kapitány. Údajně důrazně odsoudil výstřelky, které ohrozily nejen sportovní výsledky, ale i veřejnou reputaci Slavie.
Interní postihy mají sloužit také jako varování pro zbytek kabiny, aby se nepřijatelné chování již u nikoho neopakovalo. Tvrdík prý také výrazně zpřísnil tresty pro případné další přestupky.