Chorý: Jestli byl gól regulérní, nebo ne? Stejně nám tři body nikdo nevezme

Po sobotním derby, ve kterém gólem přispěl k vítězství 2:1, tak mohl klubovou sezonu bilancovat.

Mluvil o těžkých začátcích ve Slavii po letním přestupu z Plzně. O svých čtrnácti ligových gólech i o tom, proč by nechtěl být nejlepším střelcem ligy.

Jak výhra nad Spartou chutná?

Každá výhra v derby chutná sladce. Ten zápas se nějak vyvíjel a já jsem nesmírně šťastný, že tři body zůstaly doma.

Nekazí vám to fakt, že vítězný gól těsně před koncem byl neregulérní? Oscar ho dal rukou.

Neviděl jsem to. Ani nevím, co se tam řešilo, takže těžko se k tomu můžu vyjádřit. My jsme ten zápas chtěli zvládnout. Jestli byl, nebo nebyl gól regulérní... Stejně nám tři body nikdo nevezme.

Doma jste vyhráli dvacátý zápas v sezoně, čímž jste vytvořili klubový rekord. Řešili jste to? Nebyli jste ke konci za stavu 1:1 nervózní, že série skončí?

Nervozitu jsem cítil od sparťanů, od nás ne. Na hřišti na tohle zapomenete, chcete vyhrát a nechat tam maximum. Já už byl vystřídaný a myslím si, že kluci na hřišti nějaký rekord v hlavách neměli.

Slávistický útočník Tomáš Chorý hraje míč ve vápně před Adamem Ševínským ze Sparty.

Dal jste čtrnáctý ligový gól sezony. Nepožádáte trenéra Trpišovského, aby vás nechal hrát zbývající zápasy, abyste se mohl pokusit dohnat Jana Klimenta, který má osmnáct branek, ale kvůli zranění už do hry nezasáhne?

Určitě ne. S Honzou Klimentem jsme skoro denně v kontaktu, moc mu přeju, aby byl nejlepším střelcem on. Já bych kvůli tomu radši ani nekopal penalty. Jsme velcí kamarádi a on si za tuhle sezonu tu cenu zaslouží.

I vy máte vydařenou sezonu. Byla nejlepší v kariéře?

Těžká otázka. Jak všichni víte, ten přestup byl hodně třaskavý, někomu se to moc nelíbilo. Za začátku to pro mě nebylo pěkné, nikomu bych to nepřál. Ale já věřil, že tu důvěru, kterou jsem ve Slavii dostal, svými výkony splatím. Myslím si, že se mi to povedlo. Nebylo to jednoduché, zvládl jsem to i díky rodině.

Neříkal jste si, jestli to máte zapotřebí, že to nezvládnete?

Nikdy.