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Chance Liga 2026/2027

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

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  18:17aktualizováno  18:33
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem Králové. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Chorý ze Slavie leží v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.
11 fotografií
Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za posledních čtrnáct měsíců.

„Nesmysl, nerozumím tomu, pro mě nepochopitelné. Překročil hranici. Nemám pro to omluvu. Teď dostane velký trest a rovnou říkám, že s námi nepoletí na Ligu mistrů do Istanbulu. Neumím si představit, že by teď byl s námi,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský po sobotní ligové remíze s Hradcem Králové (0:0).

Je to Chorého konec ve Slavii? „Uvidíme, co bude dál,“ podotkl Trpišovský. „Nemluvil jsem s ním, dneska ho nechci ani vidět.“

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Hromotluk už by ve Slavii nebyl, pokud by v létě do rozhodnutí klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka nesáhl majitel Pavel Tykač.

Loni na podzim za úder pěstí do rozkroku brankáře Milana Heči ze Slovácka dostal trest na šest zápasů. Po červené kartě proti Plzni mu disciplinární komise úmyslné plivnutí neprokázala a stál jen jednou.

Za úder loktem do obličeje sparťana Asgera Sörensena opět nemohl hrát šest zápasů. „Chorý si za Slavii už nezahraje,“ pronesl Tvrdík po nedohraném derby, které pak Slavia prohrála kontumačně 0:3.

Tomáš Chorý ze Slavie leží v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem Králové.
11 fotografií

Ale když nakonec očekávaný titul získala, na zásah klubového majitele Tykače se jedenatřicetiletý útočník do kádru vrátil. Chtěl ho trenér Trpišovský, jeho asistenti i spoluhráči.

Jenže v sobotu proti Hradci je zradil.

„Všechny, kteří jsme za ním stáli,“ řekl Trpišovský. V televizním rozhovoru a později i na tiskové konferenci mluvil upřímně. „Jsem z toho zklamaný, rozčarovaný, zdrcený a dalších x výrazů,“ vydechl kouč.

Bylo vidět, jak ho chování Chorého, kterému tak věřil, zasáhlo.

Trpišovský k Chorému: Nechci ho ani vidět! Stupidní věc, jsem zklamaný a rozčarovaný

„Chtěli jsme, aby s námi zůstal. Věřili jsme, že už nic neprovede. A pak to přijde v přerušené hře. Tahle reakce na hřiště nepatří a u něj se to děje opakovaně. To víme,“ zdůraznil Trpišovský.

„Pokud se ukáže, že to tak bylo, tak je to neomluvitelné,“ prohlásil kapitán Tomáš Holeš.

Kouče i kapitána Chorého chování mrzelo nejen lidsky, ale i kvůli průběhu zápasu. Slavia od 55. minuty musela hrát v deseti. A to od chvíle, kdy se její výkon zvedal. Gól nedala a za bezbrankovou remízu ztratila dva body.

„Udělal to ve chvíli, kdy jsme měli nejlepší pasáž. Soupeř toho měl ke konci plné zuby, kdyby nebylo červené karty, tak věřím, že jsme vyhráli. Jednoznačně nás poškodil a stálo nás to body,“ řekl Trpišovský.

„Co jsme měli sezení před sezonou a říkali si, že se to nesmí opakovat. Že nás to mohlo stát výsledky nebo i titul,“ řekl Holeš.

Jaký trest Chorému hrozí?

„Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Posunek k ponížení nebo zesměšnění rozhodčího v přerušené hře –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zdvižený prostředníček směrem k rozhodčímu,“ napsal sudí Všetečka do zápisu.

Podle disciplinárního řádu „Kdo v souvislosti s utkáním použije vůči delegované osobě hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků a byl za to vyloučen, bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 korun. V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 korun.“

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2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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