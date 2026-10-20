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Chance Liga 2026/2027

Urážlivé gesto, červená karta, potvrdila komise rozhodčích verdikt k Chorému

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  14:56
V příběhu červené karty zmizela pro fotbalistu Tomáše Chorého zřejmě poslední polehčující okolnost. Komise rozhodčích potvrdila verdikt sudího Jana Všetečky. „Hráč se při pohledu na rozhodčí dopustil urážlivého gesta. Červená karta,“ oznámila komise. Co to znamená pro čtvrteční jednání disciplinárky?

Chance Liga 2026/27

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Pokud se slávistický útočník k jednání do sídla Ligové fotbalové asociace (LFA) v pražské Libni dostaví, komise si jeho pohled vyslechne. Ale určitě nemůže počítat s její shovívavostí.

Byla to jeho čtvrtá červená karta za posledních čtrnáct měsíců. Jen na jaře se v zasedací místnosti osmého patra budovy Dock One řešily Chorého prohřešky dvakrát.

Za dubnové vyloučení proti Plzni mu komise úmyslné plivnutí nedokázala a Chorý odešel s nejnižším možným trestem - měl zastavenou činnost na jedno utkání.

Za úder loktem do hlavy sparťana Asgera Sörensena, což sudí Rouček popsal jako surovou hru, nesměl hrát šest utkání.

Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.
Ostravský Jiří Míček se žene za balonem před Brautem Brunesem ze Sparty.
Ostravský útočník Filip Kubala v souboji se sparťanem Ki-Janou Hoeverem.
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Jiřím Boulou.
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Tentokrát bude komise postupovat podle paragrafu 45 disciplinárního řádu, což je „pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“.

Chorému může disciplinárka zastavit činnost minimálně na dva a maximálně na šest utkání.

Trpišovský s Chorým nepočítá. Za Slavii už nenastoupí, řekl kouč před Fenerbahce

Jedenatřicetiletý útočník délku trestu ani řešit nemusí vzhledem k tomu, že trenér Jindřich Trpišovský v pondělí na tiskové konferenci v Istanbulu před duelem Ligy mistrů proti Fenerbahce oznámil, že Chorý za Slavii už nenastoupí. „Víc se bude řešit po návratu do Prahy,“ poznamenal Trpišovský.

Přestoupit může nejdřív v lednu, do té doby odehraje Slavia na domácí scéně sedm utkání v lize a osmifinále poháru. Smlouva mu vyprší příští rok v červnu, novou nedostane.

Kam s Chorým? Nejspíš zahraničí. Náznaky jsou i ze Saúdské Arábie, řekl agent

„Tomáš sice chtěl setrvat v Čechách, ale je možné, že to dnes přehodnotíme a budeme hledat zahraniční angažmá,“ nechal se slyšet jeho agent David Nehoda.

11. kolo Chance ligy pohledem komise rozhodčích

Komise rozhodčích u vybraných sporných momentů potvrdila správnost verdiktů rozhodčích, případně videoasistentů, což už v pondělí v pořadu Odpískáno vysvětlili experti iDNES.cz Pavel Královec a Pavel Mareš.

Jednalo se o odvolaný gól Liberce v Olomouci po faulu Masopusta na domácího brankáře Koutného a neuznaný gól Baníku proti Spartě kvůli ofsajdu Škrkoně.

„Útočící hráč, který se nachází v ofsajdové pozici, brání brankáři ve výhledu, a tím ovlivňuje jeho schopnost zasáhnout proti střele a zabránit brance. Jedná se o správné rozhodnutí,“ oznámila komise s tím, že při posuzování situace se zohledňuje vzdálenost hráče od brankáře, trajektorie míče, možnost brankáře vidět míč a pohyb nohy hráče, který se pokouší míčem zahrát.

Naopak potvrdila, že sudí Černý v utkání v Ostravě chyboval, když za zákrok na Kubalu neudělil sparťanu Hoeverovi druhou žlutou kartu a tím pádem ho nevyloučil. „Hráč došlápne na nohu soupeře bezohledným způsobem, to je žlutá karta.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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