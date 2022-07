Odmítáme na fotbale účelově prodělávat. Slavia bojuje o svá práva

Přetahovaná začíná. Ligová fotbalová asociace, která profesionální soutěže řídí, se chystá na tendr, který určí, kdo práva od roku 2024 koupí.

Být to na vás, za kolik prodáte televizní práva na českou ligu?

Tvrdím, že tržní hodnota je 300 až 400 milionů ročně. Můj odhad se opírá o jednání s potenciálními partnery. Každopádně všechny ekonomické teorie vám řeknou, že cenu zboží a služeb určuje především trh. Rozhoduje nabídka a poptávka, cenu zvyšuje konkurence. Problém české ligy je, že se téměř deset let nikdo nepokusil zjistit, co si o ceně práv trh myslí.