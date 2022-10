Štval mě Poznar, vzpomíná Břečka. Atmosféru derby okusí po čtyřech letech

„Slovácko hrálo předchozí dvě sezony ve skupině o titul, kam kvalitou patříme i teď, Zlín se pohyboval dole. Jedeme si pro tři body, remíza by pro nás byla málo,“ pronesl Břečka před nedělním dostaveníčkem na Letné.

Derby se Zlínem bylo pro oba kluby vždycky zápasem sezony. Jak ho vnímáte teď, v kontextu atraktivních utkání Konferenční ligy?

Když si řekneme, že hrajeme s Nice, Kolínem, Partizanem, tak Zlín tak nezní. Ale jak se sezona v lize vyvinula, je to pro nás momentálně jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu, ne-li celé sezony. Dlouho jsme nevyhráli, v tabulce jsme spadli. V derby to můžeme zlomit a zase se vyšvihnout nahoru.

Slovácko začalo vítězit v derby, až když jste odešel do Jablonec. Máte speciální motivaci?

Takhle to nevnímám. Potřebujeme body, odevzdat dobrý výkon. Derby je důležité pro fanoušky. Nám může hodně pomoct v sebevědomí.

Odehrál jste tři derby. Co si z nich vybavíte?

Hlavně Tomáše Poznara. (úsměv) V derby byl vždycky namotivovaný, chodil tvrdě do soubojů. S Vukim (Vukadinovič), který se teď vrátil, a Železníkem, tvořili velice nepříjemnou útočnou trojku.

Ani jeden tým není v lize v pohodě. Dělí vás od sebe jen dva body. Jaký čekáte zápas?

Dost jsme toho v reprezentační přestávce odtrénovali. A kluci, kteří předtím odehráli hodně zápasů, dostali v prvním týdnu volno a odpočinuli si. Věřím, že zápas bude v naší režii, že se nepřizpůsobíme nakopávané hře Zlína a budeme diktovat tempo zápasu.

Už jste stoprocentně připravený po hektickém návratu z Turecka?

Ještě jsem musel pár věcí s přesunem dořešit. Také jsem potrénoval, takže mi pauza přišla vhod. První týden po návratu jsem se rozkoukával, první zápas jsem absolvoval za béčko a hned jel do Kolína. Dlouho jsem nehrál, potřebuji nabrat sebevědomí, hlavně v práci s míčem. Chce to čas.

Tomáš Břečka (vlevo) sváděl souboje se zlínským Tomášem Poznarem i v dresu Jablonce.

V Kolíně jste šel do hry po půl hodině místo zraněného Daníčka. Nebyl to pro vás trochu šok?

Nečekal jsem to. Neměl jsem ani čas se pořádně rozcvičit, skočil jsem do hry rovnýma nohama bez zápasového vytížení. Prvních patnáct minut jsem se rozkoukával, nechytal jsem tempo. Pak už to bylo lepší a šlo to nahoru.

Během týdnem jste odehrál zápasy v Evropské lize, české lize a MSFL. Jak těžké je přepínat mezi soutěžemi naprosto rozdílné úrovně a sledovanosti?

Je zážitek nastoupit v Kolíně před 50 tisíci diváky a je rozdíl pak hrát za béčko ve třetí lize. Ale takhle to neberu. Za juniorku jsem šel, abych nabral zápasovou kondici.

Jak budete vzpomínat na angažmá v Turecku?

Začátek byl skvělý. Kromě covidu všechno perfektně šlapalo. Pravidelně jsem hrával. Poznával novou kulturu. Postupně to ale šlo dolů a poslední půlrok byl vyloženě špatný. Chytal jsem signály, že to nedopadne dobře. V globále jsem ale s tureckou zkušeností spokojený. Jsem rád, že jsem do toho šel. Život v Istanbulu byl skvělý. Nemůžu si stěžovat.

Jak si stojí Kasimpasa v istanbulské konkurenci?

Špičkou jsou Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce. Za nimi pak menší kluby. Kasimpasa nemá nijak početnou fanouškovskou základnu. Srovnal bych ji k Dukle v Praze.

Bylo těžké se vyvázat ze smlouvy?

Řešilo se to od konce května. Pořád se to táhlo. S podmínkami, které nabídli, jsme s agentem nesouhlasili. Když jsme pak řekli, že je bereme, tak že už neplatí. Vypadalo to, že mě chtějí podusit v béčku. Byla to hra. Zkoušeli všechno. Ale nechtěl jsem tam zůstat za žádnou cenu, takže jsme ustoupili a nechali tam dost peněz.

O návratu jinam než na Slovácko jste neuvažoval?

Pár nabídek jsem měl, ale Slovácko bylo od začátku na prvním místě. Když se Šumi (sportovní manažer Slovácka Šumulikoski – pozn. autora) dozvěděl, že chci z Turecka pryč, hned mi volal. Slovácko mi dávalo největší smysl.

Jak moc se klub za čtyři roky od vašeho odchodu změnil?

Za mých časů hrávalo Slovácko o záchranu. Teď je nastavení úplně jiné. Záchrana není téma. Myšlení všech v klubu se změnilo. Nikdo to neříká nahlas, ale cílem je hrát nadstavbu v mistrovské skupině.

Hrajete po boku Michala Kadlece. Asi byste neřekl, že ho ještě stihnete na hřišti, že?

Tak tohle bych nečekal. Když jsem hrál v Jablonci, tak říkal, že bude končit. Ale když ho vidím v tréninku a na hřišti, jak hraje skvěle, tak věřím, že minimálně ještě příští sezonu bude hrát.

Hned po derby musíte přepnout na zápas Konferenční ligy v Nice. Co říkáte na to, že se bude hrát ve Francii bez diváků jako trest za jejich řádění z utkání s Kolínem?

V době covidu jsme si na to trošku zvykli, takže to není takový šok. Ale strašně nás mrzí, že tak krásný stadion bude prázdný. Udělali blbost, za kterou pykají, a ve finále to nejvíce odnese Slovácko, které za nic nemůže. A hlavně fanoušci, kteří se do Francie těšili a už si koupili letenky.