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Chance Liga 2025/2026

Šéf ligy Bárta: Peníze pro Karvinou kluby pozastavily. Její případ je komplikací

Autor:
  16:50

Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta. | foto: Ligová fotbalová asociace

Řídí nejlukrativnější týmovou sportovní soutěž v Česku, ale v kauze Karviná má i výkonný ředitel fotbalové ligy Tomáš Bárta svázané ruce. „Je to pro nás komplikace,“ připouští šéf Chance Ligy.

I když před týdnem Etická komise FAČR přeřadila Karvinou kvůli zapletení do korupční aféry do druhé ligy, musel ji Bárta při pondělním losu nasadit zase zpátky mezi elitu.

Karviná tak začne ligu proti Mladé Boleslavi, jako by se zatím nic nestalo.

Verdikt totiž nepravomocný, protože se klub proti němu odvolal. „Kdy rozhodne odvolací komise, nevíme. Je orgánem fotbalové asociace (FAČR) a my můžeme jen čekat na její výsledek,“ zdůraznil výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

Může odvolací komise rozhodnout ještě do startu sezony?
Jsme v rovině spekulací, začínáme už za měsíc a tři dny.

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A když to opravdu stihne, co se může stát?
Do zahájení ročníku je možné soutěž doplnit. Dnes jsme uzavřeli minulý ročník a schválili zařazení klubů do příštího ročníku. Pokud by k vyloučení došlo ještě před startem ročníku, tak bychom nejdřív oslovili kluby z druhé ligy podle postavení v uplynulé sezoně. Takže první na řadu by šlo Táborsko. Pokud by odmítlo, tak Artis Brno, případně Ústí. A když by ani Ústí nemělo zájem, oslovili bychom Duklu, která sestoupila. Tak je to v řádech.

S čím u odvolací komise počítáte?
Pardon, ale ze své pozice výsledky předjímat nebudu. Karviná využila svého práva, odvolací komise teď bude studovat spis, který měla etická komise. A pak vynese verdikt. Nám nezbývá, než čekat.

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Když potvrdí rozhodnutí etické komise, Karvinou v průběhu rozehrané sezony vyloučí, má klub nárok na finanční plnění od LFA, které pro každý ligový klub činí 24 milionů korun?
Zrovna dneska si kluby odhlasovaly, že pokud bude klub vyšetřován etickou komisí s podezřením na skutky, kterým čelí Karviná, tak výplaty peněz budou do pravomocného rozhodnutí pozastaveny.

A když bude vyloučena?
Když k tomu dojde, tak výši pokuty si vyhradilo právo schválit Ligové grémium, čili zástupci všech klubů.

Pokud byste ligu dohrával v patnácti, odehraje se přibližně o pětatřicet zápasů méně, s čímž by mohli mít problém partneři ligy. Jejich příspěvky jsou vázány na určitý počet utkání. Jaké by to pro vás mělo dopady?
Ve smlouvách máme položky, které se podobných případů týkají. A abych byl upřímný, nejsou pro nás pozitivní. Jsme v úzkém kontaktu s partnery a snažíme se jim situaci detailně vysvětlovat.

Jak reagují?
Určitě nejsou spokojení. Nebudu vám říkat, že nevyjádřili negativní stanovisko. Ale jaké by to mělo dopady, nedokážu odhadnout. Pokud ta situace nastane, budeme ji řešit konkrétně. Radost mi to nedělá.

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Lichý počet účastníků v lize nevzbuzuje zrovna důvěru. Souhlasíte?
My lichý počet mužstev nemáme, Karviná hraje. Dokud odvolací komise nerozhodne dřív, tak liga začne se šestnácti. Když ji vyloučí v průběhu sezony, tak se hraje s patnácti a její výsledky budou anulovány. Jiná možnost podle řádů není.

Máte informace, jak se ke Karviné staví UEFA ohledně její účasti v pohárech?
UEFA nejdřív bude informovat fotbalovou asociaci, která je pro ni partnerem. Momentálně informace, že by už rozhodla, nemám.

Když od minulého úterý běžela lhůta pro odvolání, byl jste se zástupci Karviné v kontaktu?
Ne.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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