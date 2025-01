Vyspělejší ofsajdový systém i v Česku? Na jaře začnou testy, potvrdil šéf ligy

„Inspirovali jsme se na Euru v Německu, vidíme to každý týden právě ve Španělsku nebo také Itálii. Ve spolupráci s O 2 TV nyní řešíme ekonomickou náročnost a způsob financování. Už na jaře bychom ale mohli začít s testováním,“ uvedl Bárta v úterý.

Je to poměrně překvapivá informace.

Roky český fotbal usiloval o to, aby pro videorozhodčí vytvořil důstojné podmínky. Až v létě se v souvislosti s výběrovým řízením na vysílací práva povedlo vybudovat moderní centrálu VAR v pražské Michli. V ní mají sudí k dispozici i kalibrovanou ofsajdovou čáru, plně certifikovaný systém FIFA, který se používá ve většině evropských soutěžích.

„Využíváme kamery z běžného televizního přenosu, ale technologie, o které se nyní bavíme, je založená na úplně jiné bázi,“ říká Bárta.

Vysvětlíte, jak funguje?

S přenosem jako takovým to nijak nesouvisí. Je to dvanáct kamer, které jsou umístěny na sloupech, nebo – pokud to povaha stadionu umožňuje – na střeše. Každá kamera snímá až padesát obrázků za vteřinu, každý hráč má na sobě několik desítek, možná stovek bodů. Do nějakých dvaatřiceti sekund by pak měl systém sám vyhodnotit a určit, zdali se jedná, nebo nejedná o ofsajdové postavení.

Má Česko pro takovou věc dostatečně kvalitní infrastrukturu? Jsou místní stadiony připravené?

Naše stadiony naopak občas mohou překážet tomu současnému systému. Když je ofsajdová kamera nízko a hráči se překrývají, musí se situace posuzovat z jiné kamery, která ale snímá mnohem větší plochu, takže nemáte takový detail. Tohle ale není problém jen u nás.

Jednou z firem, která před lety začala vyvíjet tzv. poloautomatizovaný ofsajdový systém, jenž funguje díky umělé inteligenci, byla švédská ChyronHego. Podobnou technologii by ráda získala také česká liga.

Máte příklad?

Dokonce i předkola Ligy mistrů se hrají na rozličných stadionech, osobně jsem byl na zápase v Gibraltaru, kde je stadion na úrovni našeho krajského přeboru, ale video tam bylo. Věřím, že poloautomatizovaný systém by tohle mohl řešit právě i na místech, kde jsou pozice pro běžné televizní kamery nízko. Dá se s tím pracovat.

O zavedení vyspělejšího systému aktuálně diskutují také v Anglii. Ve Španělsku se naopak řešilo, že poloautomatizovaná technologie selhala při zápase Barcelony s Realem Sociedad.

Vím, na co narážíte. Ukázala ofsajd Lewandowského, který nebyl. Animace vytvořila takovou dlouhou botu a gól Barcelony neplatil. Není to bez chyb, ale je to cíl, ke kterému míříme.

ESPN FC @ESPNFC Lewandowski's toe is the reason he was called offside on Barcelona's opening goal 😱 https://t.co/OorZtpm8o1 oblíbit odpovědět

Jak by mohlo vypadat zmiňované testování, které plánujete už na jaro?

Budeme chtít vyzkoušet umístění kamer na jednotlivých stadionech a zjistit, jak a jestli bude všechno kompatibilní.

A kdy byste chtěli jít do ostrého provozu?

To je předčasné. Příští sezonu patrně pojedeme ještě v současném režimu, ale poloautomatizovaný systém bychom do Česka zkrátka chtěli dostat co nejdřív.

Kolik to bude stát?

Vybudování současného VAR centra včetně potřebné licence pro provoz kalibrované čáry, která činí asi 25 milionů korun ročně, vyšlo zhruba na 50 milionů. Nedokážu ale odhadnout, o kolik by byla nová technologie dražší.