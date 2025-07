Platí, že je to vaše poslední sezona?

Trochu bych to upravil, že je to na 88 procent moje poslední sezona.

Co těch zbývajících 12 procent?

Kdyby se něco povedlo, udělali jsme nějaký úspěch, vyskytly se během sezony okolnosti, které by mě přiměly změnit názor. Ale vnitřně jsem srovnaný, že za rok skončím.

Po deseti letech jste se Zlínem postoupil do první ligy. Dá se to srovnat?

Je to jiné v tom, že přišlo dost nových hráčů. V přípravě jsme dbali na to, aby zapadli. Podařilo se, ukazuje se, že jsou ve Zlíně rádi, že jsou charakteroví a pomůžou týmu. Ale zase jsme outsider, máme na sobě terč týmu, který by se měl pohybovat dole. Ale to chceme změnit a poctivým fotbalem a soudržností ukázat, že patříme výše. V tom je to hodně podobné s předchozím postupem.

Před deseti lety jste chytili začátek sezony. Spoléháte na nováčkovský elán?

To bylo skvělé a v hlavě mám, že bychom na to mohli navázat. Zase jedeme v prvním kole ven, tehdy jsme zvítězili na Bohemce, teď hrajeme v Teplicích, které jsou kvalitním soupeřem. Ale chceme hrát sebevědomě. Ve Zlíně se vždycky dařilo, když hrál nechutný fotbal.

Co si pod ním máme představit?

Neuhnout ze žádného souboje, běhavost, poctivý fotbal. Když byl Coufal v Liberci, strašně nerad proti nám hrál. Všichni jsme pracovali jako jeden tým, což pak neslo body.

Zlínský útočník Tomáš Poznar v druholigovém utkání proti ostravskému béčku.

Co pro vás znamená, že povedete tým s kapitánskou páskou?

Velká čest už jen tím, že mě zvolili. Asi je to i tím, že jsem s klubem svázaný dlouhodobě a mám i nějaký věk, což kluci zohlednili. Slovo v kabině mám nejen já. Snažíme se pro tým dělat maximum, aby to fungovalo.

Jaký jste kapitán, cukr, nebo bič?

Mám rád oboje. Snažím se pomáhat i mladým, ke každému být férový, jít příkladem.

Jak vás poznamenal odchod dvou nejproduktivnějších hráčů minulé sezony Vukadinoviče s Tkáčem?

Mrzí mě oba dva, jsme kamarádi. Oba měli skvělou sezonu. Odešlo dost branek i asistencí. Může to být problém. Musíme se přizpůsobit, hrát ještě týmověji, je jedno, kdo dá gól.

Tkáče jste přemlouvali, aby zůstal?

Jsme si vědomi, že je to pro něj šance. Olomouc je dále než my a možná míří výše, ale stejně nevidím moc velký kariérní posun ze Zlína do Olomouce. Na druhou stranu vidina hrát evropské poháry je veliká, je to sen každého fotbalisty. Může se ukázat. Přemlouvali jsme ho, ale viděli jsme, že chce odejít.

Co vaše osobní ambice? K padesátce ligových gólů vám jich chybí šest.

Přiznám se, že tohle je můj sen. Kromě gólů mě ženou i starty, vnitřně mě to motivuje.

Každopádně ve vašem věku už musíte počítat i s rolí náhradníka. Připravujete se na ni?

To určitě nastane. Takhle se mezi sebou bavíme i mezi námi útočníky, že je nás více, že si musíme vzájemně pomoct. Důležité je, aby s námi komunikoval trenér. Jsme víceméně všichni vyrovnaní, a kdo bude ve formě, ať hraje.

Jak vnímáte slova, že Zlín potřebuje útočníka?

To slyším každý rok. Nebráním se příchodu kvalitního útočníka, který Zlínu pomůže. Teď je to na nás.

Budete po odchodu Vukadinoviče kopat penalty?

Jsem určený, ale je nás více. Nejsem hamoun, abych si ji bral za každou cenu. Může nastat situace, že se mi nebude dařit v zápase a nebudu si věřit. Ale trénuju je, připravuji se na roli exekutora. Kdo jiný než nejzkušenější hráči by si měli penaltu vzít. Když bude, asi na ni půjdu.

První ligu jste hrál naposledy v prosinci 2021 před přestupem do Polska. Co od ní čekáte?

Také přemýšlím, jak bude vypadat. Hrál jsem teď druhou a přišla mi, že nebyla vůbec špatná, co se týká fyzických atributů. Ligu sleduji v televizi a šla hodně nahoru. Nepočítám top týmy, kde bude rozdíl obrovský, ale když vidím ostatní, myslím, že se s nimi můžeme porovnávat. Už loni jsme se s nimi mohli srovnávat. Doufám, že se chytneme.