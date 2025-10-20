Navíc Tom Slončík má k Baníku silné osobní vazby, jeho strýc Radek Slončík patří k legendám ostravského klubu a jeho otec v ostravském klubu také kdysi hrál.
Vše ale hodil za hlavu a z výhry Hradce 1:0 měl pochopitelně velkou radost. Poté, co ve druhém poločase svým gólem zápas rozhodl.
„Už první poločas jsme odehráli skvěle, byli jsme silní na míči, vytvářeli si příležitosti, z nichž bohužel ještě nebyla žádná branka,“ popisoval Slončík své pocity ze zápasu na stadionu ve městě, kde má silné rodinné kořeny.
Rozhodl jste jediným gólem zápasu, jak jste ho viděl?
Předvedli jsme pěknou akci, po ní se to po přečíslení přede mnou otevřelo a já se jen snažil, abych míč dobře trefil na zadní tyč. Nebyla z toho sice až tak pro gólmana nebezpečná střela, ale míč mu naštěstí pro nás propadl pod rukama.
Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík
Po nějaké době jste nedostali gól, základ úspěchu ve chvíli, kdy jste měli problémy se složením obrany?
Určitě, když nedostanete gól, budete vždycky bodovat. Hráli jsme vzadu na tři obránce, kluci zahráli výborně, musím ale říct, že jim k tomu pomohl celý tým. Bylo to vidět i v závěru zápasu, kdy měl Baník převahu, před naši branku létaly centry, ale my jsme to uskákali. Slušný výkon.
Co trávník, který byl na hřišti Baníku v minulých zápasech hodně špatný?
Jak vypadal předtím, jsem viděl jen z televize a opravdu moc dobře nevypadal. Musím ale říct, že jeho celková výměna je super, je fajn, že za tak krátkou dobu se dal velmi slušně dohromady. Netrhal se, dobře se na něm kombinovalo, fotbalu tohle vždycky pomůže.
Baník po loňské úspěšné sezoně a startu v evropském poháru neprožívá jednoduché období. Bylo to i s novým trenérem na jeho výkonu znát?
Neřekl bych. Sice jsme v prvním poločase byli lepším týmem, ale po přestávce bylo znát, že mají stále kvalitní tým. I přesto, že jim odešli tři čtyři klíčoví hráči. Proto museli trochu změnit způsob hry, vsadili na mladší kluky, pak to chvíli trvá. Chvíli se budou sehrávat, mají nového trenéra, budou se ale zvedat.
Mezi mladými hráči jste mohl v tuto chvíli být i vy, Baník o vás měl velký zájem. Co vy na to?
Řešilo se to. Velmi si vážím zájmu Baníku, lidí, co tady pracují. Za jejich zájem jsem jim poděkoval a vysvětlil, že jsem se rozhodl jinak. Přiznávám ale, že mě to třeba i kvůli fanouškům do Baníku lákalo moc, je to pro mě speciální klub.
Co rodinná tradice, bylo to ve hře?
S tátou jsme se o tom bavili, působil tady, i když jen v mládeži. Strejda je opravdovou legendou, lidé ho znají. Soustředil jsem se ale na to, co může být lepší pro mou budoucnost, bylo hodně okolností. Rozhodoval jsem se čistě podle toho, co mi pomůže do další fáze kariéry.