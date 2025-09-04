Chance Liga 2025/2026

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

Petr Fojtík
  10:49
V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na sraz do Modré u Uherského Hradiště, kde Češi v pátek rozehrají skupinu proti Skotsku, v dobré náladě a s herní praxí, kterou kmenový hráč Plzně sbírá stejně jako na jaře v Hradci Králové.
Tom Slončík v zázemí fotbalového Hradce Králové

Tom Slončík v zázemí fotbalového Hradce Králové | foto: Taneček DavidČTK

Záložník Tom Slončík z Hradce Králové (vlevo) a olomoucký Matěj Hadaš
Tom Slončík z Hradce Králové (vlevo) vede balon během utkání proti Pardubicím.
Tom Slončík z Plzně střílí na bránu Rangers
Královehradecký záložník Tom Slončík sleduje míč po souboji s karvinským...
20 fotografií

„Těžko bych se sem dostával z pozice náhradníka, který skoro nic neodehrál,“ říká zlínský odchovanec, který to má ze Slovácka kousek domů.

Přijíždíte v jiné pozici než na předchozí srazy?
Cítím to jinak. Musel jsem respektovat, že tady byli starší hráči, kteří měli pozici u realizačního týmu silnější. Teď patřím věkově k starším, na které by se měl tým v určitých chvílích spolehnout. Jsem za to rád. Těším se na tenhle cyklus a věřím, že budeme úspěšní.

Mrzelo vás, když jste nejel na letošní Euro?
Ano. Nebudu lhát. Reprezentace je čest pro každého hráče a věřil jsem, že se do výběru dostanu. I když jsem nedostal pozvánku na březnový sraz, přestože jsem v ten čas měl celkem sportovní formu, pořád jsem tomu věřil a bojoval.

Nezapadal jste do představ trenéra Jana Suchopárka?
Nevím. Nechci do toho příliš šťourat, ale moc jsme s trenérem nekomunikovali. Ale samozřejmě jsem vždycky respektoval trenérův výběr. Když jsem jel, snažil jsem se předvést to nejlepší. I na srazech dvacítky. Pak je to už jen na trenérovi. Měl nejspíše důvěru v jiné hráče a tak to bylo.

Plzeňský stoper Václav Jemelka rozehrává přes napadajícího Toma Slončíka ze Zlína.

Nedávný přesun z Plzně do Hradce Králové vás nakopl?
Je to tak. Už jen proto, že jsem zpátky na hřišti. Pomůže to psychice. Neříkám, že bych byl v Plzni nespokojený, ale s herním vytížením jsem spokojený být nemohl. V tomto mně to rozvázalo nohy i mysl. Věřím, že je to tak, jak má být, a že je to správný krok a že díky tomu budu moct národnímu týmu pomoct. Těžko bych se sem dostával z pozice náhradníka, který skoro nic neodehrál.

Ve finále jste vybíral už jenom mezi Baníkem a Hradcem?
Bylo tam více klubů. Ke konci jsem vybíral už jen mezi Ostravou a Hradcem.

Rozhodla pro Hradec pozitivní jarní zkušenost?
Jednoznačně. Vím, že tam mám důvěru trenéra. Stále ale věřím ve svoji budoucnost ve Viktorce, že se vrátím a prosadím. Kdybych volil trvalý přesun, možná by bylo rozhodnutí jiné.

Ani na chvilku jste si neřekl, že v Plzni nemáte budoucnost a chcete jinam?
Ne. Samozřejmě člověku se honí hlavou hodně myšlenek. Hodně jsem komunikoval s panem Šádkem (šéf Plzně) a z našich rozhovorů jsem cítil, že on ve mě důvěru má, že jsem budoucnost Plzně a že se tam můžu prosadit. Díky tomu věřím i já více. Pořád věřím kroku, který jsem před rokem a čtvrt udělal, i když to půjde trošku trnitější cestou.

Hradecký trenér Horejš si pak posteskl, že jste mu dva dny neodpovídal. Jak to tedy bylo?
To bylo vtipné. (úsměv) Bylo to hektické období. Prvně to bylo tak, že nikam nepůjdu. Změnil to rozhovor s trenérem (Koubkem). Během dne jsem se sbalil a odjel domů do Zlína. Ještě se řešilo, kam půjdu na hostování. Všem zájemcům jsem sdělil, že potřebuju popřemýšlet, a poprosil jsem je, ať mě nekontaktují. Ale stejně mě kontaktovali. Měl jsem toho plnou hlavu. Chtěl jsem čas. Trénoval jsem ve Zlíně individuálně. Zase jsem po dlouhé době viděl rodinu, přátele. Nebyl v tom žádný nedostatek respektu k panu Horejšovi.

Ale mohlo to tak vypadat.
Oni mě znají a vědí, že nejsem žádný namyšlený frajírek. Jen jsem to všem oznámil. I panu Sabouovi (sportovní šéf Hradce Králové), který mi o den později napsal dlouhou zprávu. Volal jsem mu, ať mě chvilku nechá. S trenérem Horejšem jsem si předtím dvakrát telefonoval. Pak mi psal, že mám v Hradci místo, což jsem věděl asi šestkrát z různých zpráv. Slíbil jsem, že až se rozhodnu, bude první, komu zavolám. Měl jsem toho v hlavě tolik, že jsem potřeboval na chvilku vypnout. Chodil jsem ve Zlíně na oblíbená místa. Konzultoval jsem to i s mými blízkými, nebylo to jednoduché rozhodování.

Měl jste hodně rádců? Někteří lidé se divili, že nejdete do Ostravy.
Slyšel jsem hodně názorů, i po přestupu.

Narážíte na podcast Kudy běží zajíc, kde o vás Ondřej Novotný řekl, že jste sráč, když jste před Baníkem upřednostnil Hradec?
To mě pobavilo. Ondru Novotného mám rád. Je pro mě v mnoha věcech inspirací, ale někdo, kdo to vidí zvenčí, těžko chápe pocity toho, kdo se rozhoduje. Nijak se mě to ale nedotklo. Že mě Baník lákal, je pravda, ale protože věřím ve svoji budoucnost ve Viktorii, rozhodl jsem se pro hostování v Hradci.

Když vidíte, jak vyprodává Baník kádr, je Hradec o to lepší volbou?
Po minulé sezoně prochází určitou přestavbou. O nějakých odchodech jsem věděl, ale nebyl to ten hlavní důvod, proč jsem šel do Hradce. Baník je velký klub a poradí si s tím.

Slončík se z Plzně vrací do Hradce: Věřím, že to je správná volba

Odchodem z Plzně jste přišel o Evropskou ligu. Berete zápasy za lvíčata za částečnou náhradu?
Každá mezinárodní konfrontace, ať už v evropských pohárech, nebo v jedenadvacítce, je skvělá. Věřím, že mě v kariéře ještě pohárové zápasy čekají, že v nich budu mít větší vytížení a budu v Plzni platnější. Teď bych do nich pravděpodobně nenastupoval.

Jak vidíte kvalifikační skupinu? Budete se Skotskem bojovat o druhé místo za favority z Portugalska?
Jsem přesvědčený, že nemáme špatný tým. Když se podíváte na soupisku, většina kluků nastupuje pravidelně v první lize, což je dobrý základ. Co jsem mohl za pár dnů navnímat, realizační tým je fajn. Nebudu tvrdit, že Portugalce porazíme. To se uvidí na hřišti. Pokud se budeme držet věcí, které chceme, a přidáme herní kvalitu, můžeme postoupit na Euro, což je náš jednoznačný cíl.

Už jste vstřebali, co po vás chce nový trenér Michal Bílek?
Ještě v červnu proběhl jeden kemp, který jsem kvůli nemoci neabsolvoval. Kluci měli možnost se s trenérem potkat, zjistit, co po nás bude chtít. Za těch pár dnů je to víceméně jasné. Celý realizační tým působí zkušeným a zároveň klidným dojmem. Věřím, že s jeho herním rukopisem budeme úspěšní.

Zlínský Tom Slončík se stal Objevem sezony v anketě Ligové fotbalové asociace.

Pamatujete, když pod jeho vedením Zlín na podzim 2018 válel v lize?
To jsem byl snad ještě žák. Vybavuji si to. I když to byl jen půlrok a pak šel do Kazachstánu, tak to byl nejlepší Zlín, co si pamatuji. Samozřejmě s érou pana Páníka, kdy postoupili do první ligy, měli lauf.

Za dva týdny jedete s Hradcem do Zlína, který jako nováček zahájil sezonu báječně. Těšíte se?
Mám velkou radost, že se jim povedlo vyhrát druhou ligu, že se zase vrátili zpátky. Teď mám radost, že se na začátku chytili. A na zápas se těším moc. Bude pro mě hodně emotivní, zvláštní. Poprvé nastoupím proti Zlínu na stadionu, kde jsem vyrůstal.

Vstoupit do diskuse

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

Když chlapy na vsi vede trenérka: Na rande mě hráči nezvou, v týmu je i táta a strýc

Ve slovenské obci Uhorská Ves kousek od Liptovského Mikuláše žije jen necelých 600 obyvatel. Možná vás sem přiláká minerální pramen Uhorčianka, malebná zvonice, hasičská zbrojnice anebo fotbalový...

4. září 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté mají jedinečnou šanci vybojovat účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém,...

4. září 2025  8:49

Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu

Premium

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Kdo ho v devadesátkách sledoval zblízka, odpřisáhne vám, že s míčem u nohy to byl génius. Ale že se z něj po letech vyklube trenér? Roberta Prosinečkiho přece vždycky předcházela pověst rebela až...

4. září 2025

FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...

3. září 2025  22:55

Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...

3. září 2025  20:53

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

Čecho-Senegalec z Londýna. Hrát za Česko by byla pocta, sní ústecký objev

Už seznámení jeho táty Senegalce s mámou Češkou v Praze vypadá trochu jako hollywoodský příběh, další teď napsal jejich syn, fotbalista Seydil Toure. Hezčí druholigovou premiéru si snad ani nemohl...

3. září 2025  18:30

Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

Dříve bláznivá myšlenka, v blízké době velmi pravděpodobně realita, kterou si pro novou sezonu naplánovaly španělská a italská nejvyšší soutěž. Ale ne každému se zamlouvá. Přes 400 fanouškovských...

3. září 2025  14:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Rekordy, návraty i bizáry. Prohlédněte si největší přestupy léta

V Premier League hned dvakrát během léta padnul přestupový rekord a anglické kluby dohromady utratily jen těžko uvěřitelných 90 miliard korun. Někteří fotbalisté čekali na vysněný přesun až do...

3. září 2025

Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou

Uzdravený Lukáš Vorlický, také Ondřej Zmrzlý, jenž vypadl ze základní sestavy. S nimi talentovaní Emmanuel Fully s Divine Teahem a také Giannis-Fivos Botos. Ani jeden z nich si Ligu mistrů za Slavii...

3. září 2025  13:39

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.