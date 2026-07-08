Pro sezonu, v níž se Hradec vrací do pohárové Evropy, jde zatím o první výraznou letní posilu. Východočeský klub zaplatil za Slončíka patrně nejvyšší přestupovou částku ve své historii – údajně cca 2 mil. eur, tedy kolem 50 mil. korun.
Co pohárová Evropa? Kdybyste zůstal v Plzni a nedošlo k vyloučení Karviné, mohl jste jet do Norska s ní jako po oněch změnách nyní s Hradcem.
Určitě jedou všichni rádi a ve finále je úplně jedno kam. Strašně důležité je pro nás to, že se posouváme o ligu výš. Těšíme se na to.
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Hrála šance představit se v evropských pohárech ve vašem rozhodnutí důležitou roli?
Evropa v něm byla klíčová. Možná lépe řečeno něco jako plus. Říkal jsem to i v klubu, že jsem se do Hradce nevracel jen kvůli tomu, že tady mám známé a kamarády a že jsem tam zažil fajn angažmá. Ale i kvůli tomu, že z klubu cítím ambice a že chci pomoci posunout ho na vyšší level. Koneckonců to už minulou sezonu dokázal, vždyť skončil čtvrtý. I proto jsem návrat sem vyhodnotil jako nejlepší krok.
Fandil jste Hradci na dálku při jeho jarním tažení, které ho vyneslo až tak vysoko?
Fandil i přesto, že jsem tehdy ještě netušil, že tady už v létě opět budu. Vyplývá to z toho, že jsem si k hradeckému klubu vytvořil nějaký vztah. K lidem tady, ke klukům v kabině a ke všem. Takže určitě jsem jim to moc přál a měl jsem radost.
V jednu dobu ohrožoval i třetí místo Plzně, ze kterou jste hrál. Nebylo to ze strany Hradce tehdy i na váš vkus až moc?
Je pravda, že jsme hráli v nadstavbě klíčový vzájemný zápas a že jsme v Plzni cítili, že kdyby u nás Hradec vyhrál, tak se s námi o třetí místo klidně může porvat. Nakonec to dopadlo lépe pro Plzeň.
Za ni jste toho po svém zimním návratu z Hradce na jaře moc neodehrál. Bude těžké po herní stránce takovou pauzu překonat?
Myslím si, že i přes to, co jste říkal, jsem toho moc neztratil.
Hned první vaše šance v přípravném zápase v Hořicích s rezervou Sparty neskončila gólem a dokážu si představit, že za jiných okolností byste byl úspěšný.
Přípravné zápasy jsou takové nabíjecí, něco jiného než vlastní liga. Myslím si i proto, že s tím herním výpadkem nebudu mít problém. Navíc jsem hodně natěšený, mám velkou motivaci, na tuhle sezonu se strašně těším a věřím, že budeme úspěšní. A ty neproměněné šance? Spíš z těžkých noh po začátku přípravy a asi i trochu z nesehranosti.
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Přestupem do Hradce se alespoň pro tuto chvíli uzavřela vaše plzeňská životní kapitola. Jak ji hodnotíte?
Ačkoliv to bude znít všelijak, tak určitě pozitivně. Vždycky záleží na tom, jak se na to člověk dívá. Samozřejmě bych to mohl brát jako zklamání i proto, že jsem si třeba maloval a myslel, že krok z Plzně povede třeba už někam do zahraničí. I tak ale neodcházím se sklopenou hlavou, protože jsem tomu dal naprosté maximum. Vím, že jsem udělal všechno tak, jak jsem nejlíp uměl – ve sportu to tak někdy je.
Takže žádná lítost?
Ne, určitě mi to dalo spoustu zkušeností jak do života, tak do fotbalu.