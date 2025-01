Hradec má jasnou vizi, je krok správným směrem, těší se Slončík na hostování

Proč jste si nyní vybral právě Hradec?

Protože se mi líbí fungování klubu a trenérů. Klub má jasnou vizi, ambice a smysl. Prostředí je moderní a dobře zařízené. Při společných hovorech na mě pan Sabou i pan Horejš udělali velký dojem.

Váš příchod je dáván do souvislosti s přestupem Karla Spáčila z Hradce do Plzně. Jak jste to vnímal vy?

Já jsem to ani nevěděl a tuto návaznost necítil. Pro mě bylo důležité, že jsem cítil zájem trenéra i sportovního ředitele, což bylo klíčové.

Berete Hradec jako ideální klub proto, že má ambice a vy v něm máte šanci pravidelně hrát?

Přesně tak. Hradec má krásný stadion, hrál jsem tu ještě se Zlínem a hned mě zaujal. Fanoušci na fotbal chodí, na stadionu je výborná atmosféra, to je obrovské plus tohoto klubu.

Zimní přestávku jste ještě strávil v Plzni, s Hradcem jste nebyl v Turecku na soustředění a nehrál ani jeden přípravný zápas. Nemůže to být nevýhoda?

Úplně ideální to pochopitelně není, ale věděl jsem, jaká je situace. Že v Plzni absolvuji přípravu a zároveň se bude čekat na pohárové zápasy. Na chvíli, kdy Plzeň bude mít jistý postup do vyřazovací části. Tohle přišlo a můj příchod do Hradce proběhl. Že jsem s ním absolvoval až posledních pár dnů před ligou, trochu nevýhodou sice být může, ale taková je situace a já se s tím musím poprat. Věřím, že to nebude žádný velký problém. Jsem rád, že mi Plzeň tohle hostování umožnila, stejně jako já věří, že je to správný krok.

Hned prvním zápasem, v němž můžete za Hradec nastoupit, bude prestižní derby s Pardubicemi. Už jste stačil poznat rivalitu, která vás čeká?

Tohle derby je opravdu specifický zápas a my budeme chtít Pardubicím vrátit porážku z podzimu. Věřím, že máme kvalitu na to, abychom pro město i pro klub tak důležitý zápas zvládli. Jeho důležitost vnímám.