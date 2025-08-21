„Příchod Toma Slončíka k nám není třeba nijak extra komentovat. Věřím, že také s jeho pomocí se nyní dokážeme výsledkově zvednout a všichni společně náš fotbal opět nastartujeme,“ uvedl Jiří Sabou, sportovní ředitel hradeckého klubu.
Slončík se po jarní části minulé sezony na letní přípravu vrátil do Plzně. Na začátku této sezony v jejím dresu zasáhl do dvou ligových duelů a do jednoho zápasu předkola Ligy mistrů.
Slončík v Hradci
V jarní části minulé sezony nastoupil v hradeckém dresu do 15 ligových zápasů. Odehrál v nich 1110 minut, vstřelil dva góly a přidal gólovou asistenci.
Nyní přichází poté, co Hradec v úvodních pěti kolech nového ligového ročníku získal jen dva body.
„V tuto chvíli bychom mu nezaručili potřebné zápasové vytížení, které v jeho věku nutně potřebuje. Pro jeho další rozvoj musí pravidelně nastupovat. Po vzájemné debatě z toho vyplynulo jako nejlepší varianta právě hostování v Hradci, kde dobře zná prostředí i trenéra,“ uvedl Daniel Kolář, sportovní ředitel klubu.
O služby mladého fotbalisty byl mezi českými kluby velký zájem. Do hry se měly vložit například Baník Ostrava či Jablonec, Slončík se ale nakonec rozhodl pro návrat do Hradce.
„Variant jsem měl skutečně víc. Nebylo to pro mě jednoduché, protože všechny byly zajímavé. Nakonec jsem se ale rozhodl tak, že chci jít zpátky do Hradce a věřím, že je to správná volba,“ komentoval fotbalista své rozhodování.
Slončík do Hradce přichází ve chvíli, kdy tým neprožívá lehké období. Zazářil sice hned v úvodním kole na hřišti pražské Slavie, kde urval cennou remízu, ale od té doby ve čtyřech dalších utkáních získal už jen jediný bod a stále čeká na první výhru.
O tu bude usilovat v nedělním zápase s Olomoucí a Slončík bude trenérům k dispozici: „Lidé nás tady vždycky hnali kupředu a teď si zaslouží, abychom jim doručili vítězství. Věřím, že se nám to společně podaří.