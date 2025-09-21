Chance Liga 2025/2026

Slončíka přemohly při návratu do Zlína emoce. Gól pod okny svého domu neslavil

Petr Fojtík
  14:19
Přijel, viděl, zvítězil. A dal gól. Tom Slončík se vrátil poprvé domů do Zlína jako soupeř a pomohl svrhnout do té doby nedobytnou ligovou pevnost nováčka parádní dalekonosnou bombou pod okny domu v rohu stadionu, kde vyrůstal. Z balkonu ho jako vždy sledovali jeho pyšní rodiče.
Tom Slončík (vpravo) z Hradce Králové stíhá zlínského Michala Fukalu.

Tom Slončík (vpravo) z Hradce Králové stíhá zlínského Michala Fukalu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

ZVLÁŠTNÍ TREFA. Nadaný záložník Tom Slončík (19) v dresu Hradce vypustil...
Zlínský obránce Jakub Černín (ve žlutém) dostupuje hradeckého útočníka Jakuba...
Fotbalisté Hradce (v bílém) oslavují gól do sítě Zlína
NÁVRAT DOMŮ. Nadaný záložník Tom Slončík se v dresu Hradce zdraví s fanoušky...
6 fotografií

„Doufám, že bylo vidět, že jsem ho neslavil. Proti Zlínu nikdy žádný gól slavit nebudu. Ale emoce byly opravdu zvláštní,“ povídal Slončík po hradecké krádeži v poměru 2:1.

Po gólu jste vypadal dojatě. Bylo těžké se pak koncentrovat?
Bylo to pro mě složité celý zápas. Hlavně jsem se soustředil, abych byl vždycky v přítomném momentu, abych měl hlavu čistou, ale bylo to strašně těžké. Fakt to místy nešlo. Mohlo to být lepší, ale věřím, že jsem týmu pomohl.

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Gólová střela asi nešla trefit lépe, že?
Nebudu tvrdit, že jsem to chtěl o tyčku, ale mířil jsem na zadní. Tuhle střelu jsem kopal na tréninku na Standu (gólman Dostál) možná tisíckrát na tu samou bránu a gól jsem dal možná pětkrát, stokrát jsem trefil Dřevnici (řeka tekoucí za tribunou). Ale o tom je trénink. A když přijde ten moment, tak to doručím. Jsem šťastný.

Navíc jste se trefil přímo pod okny vašeho domu.
Lidi, který mě znají a jsou odtud, vědí, jaký mám vztah k městu, ke klubu. Bydlím tady dvacet roků. Když jsem pak viděl rodiče na balkoně, bylo to pro mě hodně emotivní. Když mi pak lidi na stadionu tleskali, i když jsem dal Zlínu gól, byl to jeden ze životních momentů, na který nikdy nezapomenu.

Zlínský obránce Antonín Křapka (ve žlutém) se snaží ubránit talentovaného...
NÁVRAT DOMŮ. Nadaný záložník Tom Slončík se v dresu Hradce zdraví s fanoušky...

Jaké byly, když jste odcházel ze hřiště po vystřídání a domácí fanoušci vyvolávali vaše jméno?
Také krásné. Moc si toho vážím, že mě tady lidi nějakým způsobem mají rádi, a i když nejsem ve Zlíně, dávají mi to najevo. Je to úžasné. Mám k městu speciální vztah. Přeju si udělat kariéru a pak se sem jednou vrátit, aby na mě byli pyšní.

Trenér Horejš vás chválil, ale dodal, že ve druhé půlce jste mohl při jedné akci nahrávat pod sebe a ne střílet.
Míč se ke mně šťastně odrazil. Jenom jsem viděl, jak se ke mně strhávají hráči Zlína. Měl jsem to na levou, věřil jsem, že se trefím. Mířil jsem doleva nahoru na přední tyč, kde je to pro gólmana těžké, a chyběl kousek. Neviděl jsem ještě tu situaci, možná jsem to mohl dávat pod sebe. Trenér chce, abych tyhle situace bral na sebe, tak jsem ji vzal. Asi bych to udělal znovu s tím, že bych dal gól.

Od vašeho příchodu z Plzně získal Hradec deset bodů ze čtyř zápasů. Přinesl jste štěstí?
Chtěli jsme potvrdit dobrý výkon se Spartou. Věděli jsme, že nás tady nečeká nic jednoduchého, což jsme zjistili během prvních dvou minut. Pomohly nám první dvě vstřelené branky, které byly obě hezké. Mrzí nás inkasovaný gól, který jsme nemuseli dostat. Pak jsme se o výsledek trošku strachovali, Zlín měl šance, my také brejky, které jsme nevyřešili. Zaplať pán bůh jsme to uhráli.

Vstoupit do diskuse

9. kolo

10. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
3. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

ONLINE: Dukla - Bohemians 0:1, pražský souboj, Čermák posílá hosty do vedení

Sledujeme online

Souboj dvou pražských týmů odstartuje nedělní program 9. kola fotbalové Chance Ligy. Dukla hostí od 13 hodin Bohemians, na něž v tabulce ztrácí tři body. Zápas můžete sledovat v podrobné online...

21. září 2025  12:50,  aktualizováno  13:29

Fotbalisté Opavy jsou po remíze s béčkem Slavie stále bez porážky ve druhé lize

Fotbalisté Opavy remizovali v 10. kole druhé ligy na hřišti slávistického B-týmu 1:1. Slezané se posunuli na třetí místo a jako jediní udrželi neporazitelnost ve druholigové sezoně. Rezerva Slavie je...

21. září 2025  12:19

Atraktivní menu v Liberci pokračuje. Uděláme to Slavii těžké, věří asistent

Fanoušci fotbalového Liberce mají před sebou už třetí třaskavý prvoligový hit během pěti týdnů. Po Spartě a Plzni dorazí v rychlém sledu na stadion U Nisy další tým z elitní české trojky – pražská...

21. září 2025

Panák opět s páskou. Rozhodnutí trenéra, ale nemám problém si ji vzít, říká

Kvůli zranění odehrál do soboty v této sezoně pouze dva soutěžní zápasy. Přesto mu kouč fotbalové Sparty Brian Priske věřil a nasadil ho do náročného utkání s Plzní. „Moc jsem toho neodehrál a na mé...

21. září 2025  8:40

Krejčímu první trefa zhořkla. Liverpool je i po derby suverénní, šlágr pro Manchester

Fotbalisté Wolverhamptonu nastoupili k pátému kolu Premier League v sestavě i s Ladislavem Krejčím. Český obránce se poprvé v soutěži trefil a poslal svůj tým do vedení, nakonec ale musel kousat...

20. září 2025  13:20,  aktualizováno  23:10

Priske i o návštěvě sudích: Šel jsem popřát štěstí a omluvit se. Komisi to rád vysvětlím

Než se na něj navalily otázky, vzal si slovo sám. Nemluvil o vítězné otočce proti Plzni (2:1), ale o kauze, která se kolem něj rozpoutala během minulého týdne. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty,...

20. září 2025  22:07

Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil

Sparťanští fanoušci pískali, protože v tu chvíli jim připadalo, že sudí Marek Radina odchází přehodnotit nařízenou penaltu. Ale jakmile původně udělenou žlutou kartu pro faulujícího Matěje Vydru...

20. září 2025  21:52

Beran jako na tenise. Střelecké trápení Olomouce už řeší i krajní obránci

Fotbalisté Olomouce udrželi v devátém kole Chance ligy domácí neporazitelnost. Jenže proti Teplicím platil účastník evropských pohárů za jasného favorita, místo toho mohl děkovat brankáři Janu...

20. září 2025  20:46

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

20. září 2025  19:39,  aktualizováno  20:36

Karviná - Jablonec 1:2, vítězové byli chvíli novým lídrem ligy, gólem přispěl i Růsek

Jablonečtí fotbalisté byli tři hodiny novým lídrem ligy. V devátém dějství vyhráli v Karviné 2:1 a přeskočili druhou Spartu i vedoucí Slavii. Sparta se však ještě v sobotu večer před Jablonec...

20. září 2025  14:37,  aktualizováno  20:24

Zbrojovka jde do čela druhé ligy. Artis opět nedal gól, remizoval s Táborskem

Zbrojovka využila zaváhání Táborska a poskočila před něj o skóre do čela neúplné tabulky, navíc má zápas k dobru. Duel rozhodl dvěma góly Oliver Velich. Táborsko doma ve šlágru remizovalo bez branek...

20. září 2025  18:53,  aktualizováno  19:56

Remíza mrzí. Týmy jako Slovácko musíme porážet, říká pardubický Smékal

V sobotním utkání se Slováckem nakonec pardubickým fotbalistům pomohl alespoň k remíze 1:1, když v akci střídajících hráčů v 56. minutě připravil trefu pro dalšího forvarda Tanka. Ale velkou radost z...

20. září 2025  19:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.