Slončík se vrací do Hradce Králové, tentokrát jde z Plzně na přestup

Slončík se vrací do známého prostředí. Na východě Čech totiž hostoval v minulých dvou sezonách, v obou případech půl roku. „Jsem rád, že to tak dopadlo. Opravdu se říká, že do třetice všeho dobrého. Dvakrát to bylo, alespoň myslím, velmi dobré a teď věřím, že to bude ještě o něco lepší,“ řekl Slončík.
Jedenadvacetiletý tvořivý záložník strávil jaro znovu v Plzni, kde se po přestupu z mateřského Zlína v roce 2024 nedokázal prosadit. Nyní se mimo jiné pokusí Hradci pomoct do hlavní fáze evropského poháru.
Hradci los přisoudil ve 2. předkole Konferenční ligy chorvatský Varaždín, mohli by se ale ještě posunout do 2. předkola Evropské ligy, pokud by UEFA upravila nasazení českých klubů kvůli Karviné. Vítěz domácího poháru je obviněný v korupční kauze a hrozí mu vyloučení.
„Teď to pro mě bylo velice náročné období. I proto je ve mně hlad, oheň a obrovská natěšenost na zápasy. Poháry jsou samozřejmě velkým bonusem k tomu všemu. Pro mě je to obrovská motivace a cíl, dostat Hradec do skupiny,“ ujistila staronová posila.
Slončík má v lize bilanci 89 utkání a 17 gólů, sedm branek vstřelil v dresu Hradce Králové. Východočeši získali druhou letní posilu, v pondělí oznámili příchod pravého beka či záložníka Tomáše Wiesnera.