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Chance Liga 2026/2027

Trenérovi se góly nelíbily? Nechápu, smál se Slončík. Vyzdvihl také Umarův přínos

Radomír Machek
  6:15
Královéhradecký záložník Tom Slončík oslavuje vstřelený gól.

Královéhradecký záložník Tom Slončík oslavuje vstřelený gól. | foto: ČTK

Královéhradecký záložník Tom Slončík se raduje ze svého druhého gólu proti...
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Dvakrát se objevil ve správný čas na správném místě. Byly z toho dva góly. Fotbalovému Hradci Králové vyhrály zápas nad ostravským Baníkem (2:1) a jejich autoru Tomu Slončíkovi vůbec nevadilo, že je domácí trenér David Horejš komentoval slovy: „Přišel k nim jako slepý k houslím.“

Tak jak to bylo podle vás?
Absolutně nechápu tenhle názor. (smích) Na oko to byly třeba snadné góly, ale i za ně jsem velice rád, protože jsem byl tam, kde jsem měl být. Dlouho jsem takový gól nedal, střelci je dávají a já střelcem chci být. Myslím, že i trenér je za ty góly rád, i když se mu asi moc nelíbily.

Výhra nad Baníkem přišla po trochu smolné prohře s Besiktasem v předkole Evropské ligy. Zlepšili jste si náladu?
Čtvrteční utkání nás hodně mrzelo, protože jsme ho nedotáhli do lepšího výsledku. Po dlouhé době jsme prohráli, to nechceme. Snažili jsme se ale co nejrychleji přepnout a úkol pro zápas s Baníkem zněl jasně: Zvládnout ho a vyhrát! To se nám povedlo.

Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík

Jak těžké to bylo právě s ohledem na výsledek proti Besiktasi?
Musíme uznat sílu Besiktase, ale myslím, že jsme si z toho zápasu měli hodně co vzít. I s tak kvalitním týmem jsme hráli vyrovnaně a měli dost šancí, což je pozitivní. Výsledek nám ukázal, na čem můžeme pracovat, a to je efektivita. Nerad říkám, že je potřeba i něco jako štěstíčko, ale ve čtvrtek se to od nás trochu odklonilo, teď se zase přiklonilo.

Chvíli před vaším vítězným gólem obral VAR Hradec o trefu kvůli ofsajdu. Když jste skóroval vy, neměl jste strach, že se může situace opakovat?
Jasně, že mi to proběhlo hlavou, v dnešním fotbale už to tak funguje. Pokud situace není úplně zjevná, vždycky je tam strašák, že se na videu může něco najít. Na druhé straně pak paradoxně můžete mít dvojitou radost. Nejdřív máte radost, potom jste v napětí a čekáte, jestli vám ji seberou, nebo ji budete mít znovu. Jsem rád, že ten druhý gól uznali.

Chance Liga 2026/27

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Už tři týdny hrajete vždy dvakrát, navíc často v dost horkém počasí. Jak moc vám docházely síly?
Znát to je, myslím si, že i na mém výkonu to bylo vidět. Neměl jsem tam některé typické věci, které třeba v jiných zápasech mám, ale hráč se musí přizpůsobit. Podařilo se mi zase pomoct týmu tím, že jsem dal góly, takže jsem to vynahradil takhle. Lidé kolem nás dělají všechno pro to, abychom byli na každý zápas připraveni, a mě baví, když se hraje často.

Teď vás čeká odveta v Istanbulu. Jak se těšíte do bouřlivého prostředí?
Nesmírně, určitě tam nejedeme na výlet, ale s tím, že chceme vyhrát a postoupit. A na atmosféru se těším, mně osobně vždycky pomáhá a hraje se mi v ní dobře. Věřím, že se toho nezalekneme.

Poprvé v ligovém zápase jste nastoupil od začátku s Abdullahim Umarem, objevem sezony, o kterém se hodně mluví. Jak se vám s ním hraje?
Je to fajn, rychlostní typ, který nám může hodně pomoct, protože takových hráčů na krajích tolik nemáme. Je velice chytrý, vnímavý a na to, jak je mladý, pojal český dospělý fotbal dobře. Umí situace dobře vyhodnocovat, zbytečně neztrácí míč a má v sobě něco navíc. Navíc je to skvělý a skromný kluk, fandím mu.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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