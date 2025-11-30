Slončík sestřelil Jablonec a v Hradci mu přibývají góly. Co Plzeň? „Vím jen fakta“

Dohoda klubů o jeho hostování zní do konce sezony, ale bude to tak opravdu? „Nevím nic. Nebo vím jen fakta: Mám tady hostování do konce sezony a v půlce si mě může Plzeň stáhnout,“ říká záložník, jenž v Hradci hostoval už v minulé sezoně, ale na začátku té letošní se dnes už bývalému kouči Plzně Koubkovi do kádru nevešel.
„Co bude se uvidí, já se soustředím na to, co je teď, to je pro mě důležité,“ řekl po výhře nad Jabloncem 2:0, kterou režíroval.
|
Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká
Zápas s Jabloncem vám vyšel, tým z horních příček tabulky jste vašimi góly porazili. Jaký to byl zápas?
Těžký, protože Jablonec dnes patří ke špičce naší ligy. Na začátku se to také ukázalo. Nedařil se nám presink, v naší hře chyběly věci, které tam chceme mít. Druhý poločas jsme ale byli lepším týmem, dali dva góly a měli i další šance. A určitě si vážíme toho, že jsme nad tak kvalitním týmem vyhráli s nulou vzadu.
Co vaše góly?
U prvního se mi nejdřív nepodvedlo odcentrovat, ale míč se ke mně vrátil. I když jsem byl dost v úhlu, tak jsem si řekl, že vystřelím. A spadlo to tam. Když nevystřelíte, gól nedáte.
A druhý, který vypadal velmi jednoduše?
Asi jednodušší byl, ale takové situace bývají ošemetné. Naštěstí se to povedlo a jí zakončil skvělou týmovou práci. Začalo to naším výborným presinkem, pokračovalo skvělou přihrávkou Vládi Daridy a hlavně propuštěním míče od Pišty Mihálika, který o mně věděl a gól mi tak daroval.
Dvěma góly jste střelecky dorovnal právě Vladimíra Daridu, který navíc hru týmu skvěle řídí. Jak se vám s ním hraje?
Myslím si, že každý, kdo fotbalu rozumí, tak vidí, jaký má Vláďa pro mužstvo přínos. Nebojím se říct, že by ho chtěli asi všechny top týmy u nás a kdo by ho měl, tak by možná měl v téhle vyrovnané sezoně největší šanci na titul. Mně se s ním spolupracuje dobře, ale není to jenom o něm. Svými výkony možná trochu zakrývá Samuela Dancáka, který hraje také fantasticky a i z toho vychází síla našeho mužstva. Podle mě i on dnes také patří k nejlepším záložníků ligy.