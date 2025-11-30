Chance Liga 2025/2026

Slončík sestřelil Jablonec a v Hradci mu přibývají góly. Co Plzeň? „Vím jen fakta“

Autor:
  10:00
Před třemi týdny v roli střídajícího hráče vstřelil Slovácku dva góly, nyní už v základní sestavě dal Jablonci také dva. Záložník fotbalového Hradce Tom Slončík se tak při výhře 2:0 dostal už na šest ligových branek v hradeckém týmu. V jedenácti zápasech, do kterých naskočil poté, co na konci srpna přišel z Plzně na hostování.
Tom Slončík (vpravo) se raduje po vstřeleném gólu v 84. minutě spolu s...

Tom Slončík (vpravo) se raduje po vstřeleném gólu v 84. minutě spolu s Vladimírem Daridou. | foto: ČTK

Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.
Kapitán Hradce Králové Tomáš Petráček v souboji o míč s Laminem Jawem z...
Královéhradecký Elbel (vpravo) se snaží zastavit jabloneckého Alegueho.
Lamin Jawo (Jablonec) hlavičkuje, zatímco František Čech z Hradce Králové se ho...
7 fotografií

Dohoda klubů o jeho hostování zní do konce sezony, ale bude to tak opravdu? „Nevím nic. Nebo vím jen fakta: Mám tady hostování do konce sezony a v půlce si mě může Plzeň stáhnout,“ říká záložník, jenž v Hradci hostoval už v minulé sezoně, ale na začátku té letošní se dnes už bývalému kouči Plzně Koubkovi do kádru nevešel.

„Co bude se uvidí, já se soustředím na to, co je teď, to je pro mě důležité,“ řekl po výhře nad Jabloncem 2:0, kterou režíroval.

Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

Zápas s Jabloncem vám vyšel, tým z horních příček tabulky jste vašimi góly porazili. Jaký to byl zápas?
Těžký, protože Jablonec dnes patří ke špičce naší ligy. Na začátku se to také ukázalo. Nedařil se nám presink, v naší hře chyběly věci, které tam chceme mít. Druhý poločas jsme ale byli lepším týmem, dali dva góly a měli i další šance. A určitě si vážíme toho, že jsme nad tak kvalitním týmem vyhráli s nulou vzadu.

Co vaše góly?
U prvního se mi nejdřív nepodvedlo odcentrovat, ale míč se ke mně vrátil. I když jsem byl dost v úhlu, tak jsem si řekl, že vystřelím. A spadlo to tam. Když nevystřelíte, gól nedáte.

A druhý, který vypadal velmi jednoduše?
Asi jednodušší byl, ale takové situace bývají ošemetné. Naštěstí se to povedlo a jí zakončil skvělou týmovou práci. Začalo to naším výborným presinkem, pokračovalo skvělou přihrávkou Vládi Daridy a hlavně propuštěním míče od Pišty Mihálika, který o mně věděl a gól mi tak daroval.

Tom Slončík (Hradec Králové) slaví se spoluhráči po gólu v 54. minutě proti Jablonci.

Dvěma góly jste střelecky dorovnal právě Vladimíra Daridu, který navíc hru týmu skvěle řídí. Jak se vám s ním hraje?
Myslím si, že každý, kdo fotbalu rozumí, tak vidí, jaký má Vláďa pro mužstvo přínos. Nebojím se říct, že by ho chtěli asi všechny top týmy u nás a kdo by ho měl, tak by možná měl v téhle vyrovnané sezoně největší šanci na titul. Mně se s ním spolupracuje dobře, ale není to jenom o něm. Svými výkony možná trochu zakrývá Samuela Dancáka, který hraje také fantasticky a i z toho vychází síla našeho mužstva. Podle mě i on dnes také patří k nejlepším záložníků ligy.

Vstoupit do diskuse

17. kolo

18. kolo

Kompletní los

16. kolo

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
6. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
13. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
15. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Tah, který nemá obdoby. Slavia po šesti letech bez cizinců, jak to mají další týmy?

Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila.

Před šesti lety a dvěma měsíci proti Příbrami (3:1) pánové Kolář, Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený, Masopust, Hušbauer, Souček, Ševčík, Provod a Tecl. V sobotu v utkání se Slováckem (3:0) pro změnu...

30. listopadu 2025  10:30

Slončík sestřelil Jablonec a v Hradci mu přibývají góly. Co Plzeň? „Vím jen fakta“

Tom Slončík (vpravo) se raduje po vstřeleném gólu v 84. minutě spolu s...

Před třemi týdny v roli střídajícího hráče vstřelil Slovácku dva góly, nyní už v základní sestavě dal Jablonci také dva. Záložník fotbalového Hradce Tom Slončík se tak při výhře 2:0 dostal už na šest...

30. listopadu 2025

Messi si zahraje ve finále play off MLS o další trofej, Miami čeká Vancouver

Kapitán Interu Miami Lionel Messi s trofejí pro vítězný týmy Východní...

Argentinský fotbalista Lionel Messi postoupil s Interem Miami do finále play off MLS a do své bohaté sbírky může přidat další trofej. Floridský tým v sobotu porazil FC New York City 5:1 a ovládl...

30. listopadu 2025  9:23

Slávista v pardubickém dresu Trédl: Na Spartu se těším, zápas beru jako derby

Jablonecký Martin Cedidla a Jan Trédl z Pardubic v souboji o míč.

Ač mají pardubičtí fotbalisté v první lize odkopaných už šestnáct utkání, sám se objevil jen v šestici z nich. Krajní obránce Pardubic Jan Trédl se do sestavy vrátil až po příchodu nového kouče Jana...

30. listopadu 2025  9:03

Nejlepší střelec, bek i další forvard. O koho může Dynamo po policejní razii přijít?

Českobudějovický Chukwudi Igbokwe slaví svůj gól.

Třech nigerijských fotbalistů se podle informací iDNES.cz týkají problémy po kontrole cizinecké policie v českobudějovickém Dynamu. Českou republiky musí do sedmi, respektive třiceti dnů opustit...

30. listopadu 2025

Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Slováckem.

Navzdory pohodlné a přesvědčivé výhře 3:0 si neodpustil poznámku k produktivitě. „Škoda druhé půle, že jsme ze všech těch šancí vytěžili jenom jeden gól. Vítězství mohlo být vyšší, kdybychom byli...

30. listopadu 2025

Slavia, naše hrdost. Oblékat i český nároďák? Lákadlo, říká šéf firmy Castore

Premium
Tom Beahon spolu se svým bratrem Philem založili firmu Castore, značku dresů, v...

Každý den vstává v pět hodin ráno a před šestou už je v kanceláři. S cílem být o jedno procento lepší než předchozí den. A plán mu vcelku vychází. Tom Beahon je spolumajitelem firmy Castore, jejíž...

30. listopadu 2025

Fulham nástupem šokoval Tottenham, City ustálo drama. Sunderland i Newcastle slaví

Kenny Tete z Fulhamu (vlevo) slaví úvodní gól spolu s Harrym Wilsonem a Ryanem...

Pět zápasů 13. kola nabídnul sobotní program anglické fotbalové ligy. Manchester City zvládl drama s Leeds United. Ačkoliv na domácí půdě vedl 2:0, rozhodují branku na 3:2 zařídil Foden až v...

29. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  22:59

Jen pusa na líco! Žádný extrém. Majitel děkoval koučovi a Baník konečně slavil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Radostným polibkem majitel klubu Václav Brabec odměnil trenéra fotbalistů ostravského Baníku Tomáše Galáska za výhru nad Duklou Praha 3:1. Dodržel tak svá slova, která řekl kouči v týdnu před zápasem...

29. listopadu 2025  22:29

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  21:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

Královéhradecký Elbel (vpravo) se snaží zastavit jabloneckého Alegueho.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po sobotním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu. Podle něj vydávali opičí zvuky. Osmadvacetiletý kamerunský křídelník to...

29. listopadu 2025  21:01

Experti se divili penaltě na slávistu Chorého, sudí viděl podražení

Mojmír Chytil oslavuje gól s Tomášem Chorým.

Kouč hostujících fotbalistů Roman Skuhravý, který v dlouhé černé bundě a svítivě žlutých teniskách u lajny žil se svým týmem, se okamžitě chytil za hlavu. Domácí útočník Tomáš Chorý naopak rychle...

29. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.