S širokým úsměvem Guddal vypráví nejen o netradičním fotbalovém hobby, ale také o rušném létě, po kterém se v uplynulých dnech poprvé zastavil: „Od trenérů jsme dostali skoro týden volna a já si doma v přírodě vždycky nejlíp odpočinu. Býval jsem zvyklý sednout za volant, zapřáhnout vozík, nakrmit zvěř. Teď už si ale užívám spíš klid.“
Jako by jednoho farmáře ve sparťanské kabině vystřídal druhý.
„Zaslechl jsem, že Honza Kuchta ostatním dokonce vozil vajíčka, což mi přijde super. Bohužel jsme se ve Spartě skoro minuli a nestačili jsme to víc probrat. Ale třeba na to ještě dojde,“ pokrčí rameny obrovský Nor a jednu dlouhatánskou nohu přeloží přes druhou.
V Praze je čtyřiadvacetiletý obránce, kterého na hřišti poznáte i díky ležérně staženým stulpnám, od začátku srpna, kdy dorazil z dalekého Tromsö a už v neděli ho čeká domácí utkání s Pardubicemi: „Pauza určitě přišla vhod, ale teď už se zase těším, až se to celé rozjede.“
V šestnácti, kdy jsem vyrostl šíleně rychle, jsem měl potíže s pohybem a dost jsem zpomalil. Musel jsem začít pilovat zrychlení a makat jinak než ostatní.