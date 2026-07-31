Sparta hlásí dva přestupy: stoper Guddal z Tromsö a záložník Macek z Boleslavi

Jde o očekávané akvizice. Příchod Guddala se může zdát jako reakce na možný odchod opory Asgera Sörensena, o kterého má zájem FC Kodaň. Dánský stoper však zatím figuruje v základní sestavě pro páteční ligový duel proti Zlínu.
Sparta však měla o norského stopera zájem delší dobu a angažovala by ho i v případě, že by o Sörensena zájem nebyl.
Macek je tak trochu nečekaný tah, byť zapadá do profilu hráčů, které Sparta přivádí. Šlo spíš o vynucený příchod, potřebovala nahradit zraněné střední záložníky Siverta Mannsverka a Patrika Vydru.
Guddalovi bylo minulou sobotu čtyřiadvacet a za poslední týden odehrál za Tromsö dvě utkání proti Hradci Králové v předkole Evropské ligy.
Bezprostředně po čtvrteční odvetě v Hradci necestoval s týmem zpátky do Norska, ale se zástupci Sparty nastoupil do červené dodávky a zamířil na Letnou.
„Tobiase jsme sledovali delší dobu a věříme, že jeho profil zapadá do stylu hry, jakým se chceme prezentovat. Přichází ambiciózní a pracovitý hráč s bohatými zkušenostmi z Tromsö, který se sezonu od sezony stále zlepšuje, ale zároveň má stále velký potenciál pro další růst,“ prohlásil sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Má výborné fyzické předpoklady, je silný na míči, ochotný přebírat zodpovědnost při rozehrávce a dokáže překonávat presink soupeře. Jsme rádi, že svou budoucnost spojil se Spartou i v konkurenci nabídek týmů z pěti nejlepších evropských lig,“ zdůraznil Rosický.
Guddal je třetím Norem, který do Sparty během léta přestoupil. Sivert Mannsverk sice v klubu už působil na hostování z Ajaxu, ale až od července je hráčem Sparty.
Minulý víkend klub přivedl útočníka Jonatana Brauta Brunese z Rakówu Čenstochová. Jde o bratrance slavného Erlinga Haalanda.
|
Rekordní sparťanský přestup, Haalandův bratranec. Erling mu radil: Fotbal si užívej!
A třetím do party je Guddal.
Ve stejný den jako Guddala klub získal i českého záložníka Macka, jenž jako zlínský dorostenec zamířil do akademie Juventusu Turín. Za áčko si však nikdy nezahrál, krátce nastupoval v druhé lize za Bari a Cremonu.
Před loňským příchodem do Mladé Boleslavi působil sedm let v prvoligovém švýcarském Luganu. V dubnu mu bylo devětadvacet.
„Roman je inteligentní střední záložník s dobrou technickou výbavou a klidem v rozehrávce. Zachovává chladnou hlavu pod tlakem a je zodpovědný v držení osy hřiště. Reagujeme tímto přestupem na zranění dvou defenzivních záložníků,“ prohlásil Rosický.
„Získáváme v něm hráče, který zná české prostředí, ale zároveň má bohaté zkušenosti i ze zahraničí. Očekáváme, že nám díky svému věku a vyzrálosti okamžitě pomůže na hřišti. Přichází s motivací prosadit se v týmu, který musí vyhrávat a hrát o trofeje,“ zdůraznil Rosický.