NEJ Z LIGY: Vindahl žongloval, Trmal machroval. A první hattrick slaví nestřelec

Frajeřinka ve vápně
Potřebujete snad větší důkaz, že je zpátky?
Sebevědomý, přesný, suverénní, přidrzlý. Sparťanský brankář Peter Vindahl si ve druhém poločase v Liberci (2:0) dovolil nevídanou věc: dlouhý nákop od soupeře zpracoval na prsa a pak si ve vlastním pokutovém území střihnul pět žonglů.
Pravá, levá, pravá, levá, pravá. Na pána!
Plná kvalita: pic.twitter.com/ZqggMlcSBj— Petr Václavek (@petrvaclavek_29) August 17, 2025
Po minulé sezoně kritizovaný dánský gólman v neděli ukázal, že je opět ve formě. Ne snad kvůli frajeřince na závěr, jako především díky skvělým zákrokům.
V první půli vystál v klíčové chvíli Ghaliho, který šel sám na bránu, po přestávce si pak poradil například s dvojšancí Ichy. Muž zápasu?