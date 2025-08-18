Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Vindahl žongloval, Trmal machroval. A první hattrick slaví nestřelec

  9:00
Rozdílné příběhy brankářů, nečekaný autor hattricku v Mladé Boleslavi či plzeňské čekání na čisté konto, která trvá už skoro čtyři měsíce. Fotbalová liga má za sebou pátý hrací víkend. Na prvním místě se osamostatnila Sparta, kterou s dvoubodovým mankem pronásleduje Slavia a s tříbodovým Zlín a Olomouc.
Frajeřinka ve vápně

Sparťanský brankář Peter Vindahl reaguje v utkání s Libercem.

Potřebujete snad větší důkaz, že je zpátky?

Sebevědomý, přesný, suverénní, přidrzlý. Sparťanský brankář Peter Vindahl si ve druhém poločase v Liberci (2:0) dovolil nevídanou věc: dlouhý nákop od soupeře zpracoval na prsa a pak si ve vlastním pokutovém území střihnul pět žonglů.

Pravá, levá, pravá, levá, pravá. Na pána!

Po minulé sezoně kritizovaný dánský gólman v neděli ukázal, že je opět ve formě. Ne snad kvůli frajeřince na závěr, jako především díky skvělým zákrokům.

V první půli vystál v klíčové chvíli Ghaliho, který šel sám na bránu, po přestávce si pak poradil například s dvojšancí Ichy. Muž zápasu?



SK Slavia Praha - FK Pardubice

23. 8. • 20:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
NEJ Z LIGY: Vindahl žongloval, Trmal machroval. A první hattrick slaví nestřelec

Zákrok Chaloupka? Nemohlo to mít jiné řešení než červenou, nechápal kouč Kozel

Fotbalisté Jablonce sebrali v úvodu sezony body všem týmům z české top trojky. Po remízách se Spartou a Plzní hráli 1:1 i se Slavií. A sahali dokonce po výhře, tu jim však vzal v čase 90:00 Douděra....

17. srpna 2025  11:30

Krásné české trefy v MLS. Povedená zakončení z vápna vyšvihli Bucha i Ostrák

Čeští fotbalisté Pavel Bucha a Tomáš Ostrák se v sobotních utkáních MLS zapsali mezi střelce, navíc přidali i asistenci. Bývalý plzeňský záložník Bucha pomohl Cincinnati k výhře 3:2 v Portlandu,...

17. srpna 2025  10:25

