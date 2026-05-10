Nepřijatelné! Titulární sponzor odsoudil výtržnosti v derby, fotbalu dává stamiliony

„Události, které následovaly po derby a zejména vniknutí fanoušků na hrací plochu a fyzické napadení hráčů, jsou zcela nepřijatelné a popírají principy férového a bezpečného sportu, které Chance dlouhodobě prosazuje. Fotbal nemůže být místem, kde jsou ohrožováni jeho hlavní aktéři ani kdokoli další na stadionu,“ uvedla společnost v prohlášení.
Chance je důležitým článkem v posouvání českého fotbalu kupředu. Za smlouvu s Ligovou fotbalovou asociací platí čtvrt miliardy korun ročně, což po dlouhé době významně zvedlo příjmy všech profesionálních klubů.
Liga se mezitím výsledkově stabilně drží mezi nejlepšími deseti soutěžemi v Evropě.
Teď ale schytala reputační ránu.
„Jako generální partner českého fotbalu otevřeně říkáme, že takové excesy ohrožují důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů a sponzorů o její podporu. Chance podporuje čistý, bezpečný a respektovaný fotbal a očekává, že všichni aktéři udělají maximum pro to, aby takový skutečně byl,“ doplnila Chance, jejíž jméno od sezony 2024/25 nese vedle nejvyšší soutěže také druhá liga.
Sázková kancelář svým vstupem do českého fotbalu v létě 2024 završila masivní expanzi, která od té doby pumpuje do ligy víc než 750 milionů korun ročně. Vždyť její předchůdce Fortuna přispívala třikrát méně. Podobné navýšení už předtím zařídil nový tendr na audiovizuální vysílací práva.
To všechno díky výběrovým řízením, která se v českém fotbale uskutečnila poprvé v historii. Současné smlouvy platí ještě tři roky.
Sobotní šlágr druhého kola nadstavbové části zůstal v Edenu nedohrán poté, co v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků.
Část chuligánů se střetla s hostujícími hráči. Rozhodčí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka byla napadena trojice brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a zadák Jakub Martinec.
Letenští z obav o bezpečnost odmítli duel dohrát. Slavia vedla 3:2 a pokud by náskok v závěru nastavení udržela, obhájila by titul.
Dá se očekávat, že zápas bude zkontumován výsledkem 0:3 a Sparta tři kola před koncem nadstavby z druhého místa v tabulce sníží náskok rivala z osmi na pět bodů.
Bezprecedentními událostmi se dopoledne na mimořádném zasedání bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, ale se Slavií pravděpodobně zatím pouze zahájí řízení.
Vedle kontumační porážky 0:3 hrozí Slavii podle řádu za hrubé nezvládnutí povinností pořadatelské služby vysoká pokuta až do výše 10 milionů korun a také uzavření stadionu.
To už částečně inicioval sám klub, který v neděli ráno prostřednictvím svého šéfa Jaroslava Tvrdíka informoval o uzavření tribuny Sever, kde sídlí nejaktivnější příznivci a viníci sobotního skandálu. Zároveň požaduje uhrazení všech škod a hrozí doživotními zákazy vstupu na stadion.