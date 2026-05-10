Chance Liga 2025/2026

Nepřijatelné! Titulární sponzor odsoudil výtržnosti v derby, fotbalu dává stamiliony

Autor:
  10:22
Za své jméno v názvu fotbalové ligy platí stovky milionů ročně. Teď její logo nesou i sobotní výtržnosti v pražském derby. Sázková kancelář Chance chování fanoušků odsoudila a napadení několika sparťanských hráčů domácími chuligány v Edenu považuje společnost za nepřijatelný exces ohrožující důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů o její podporu.

„Události, které následovaly po derby a zejména vniknutí fanoušků na hrací plochu a fyzické napadení hráčů, jsou zcela nepřijatelné a popírají principy férového a bezpečného sportu, které Chance dlouhodobě prosazuje. Fotbal nemůže být místem, kde jsou ohrožováni jeho hlavní aktéři ani kdokoli další na stadionu,“ uvedla společnost v prohlášení.

Chance je důležitým článkem v posouvání českého fotbalu kupředu. Za smlouvu s Ligovou fotbalovou asociací platí čtvrt miliardy korun ročně, což po dlouhé době významně zvedlo příjmy všech profesionálních klubů.

Liga se mezitím výsledkově stabilně drží mezi nejlepšími deseti soutěžemi v Evropě.

Teď ale schytala reputační ránu.

Absolutní šílenství v Praze, všímají si derby v zahraničí. Napadli Slováka! píší sousedé

„Jako generální partner českého fotbalu otevřeně říkáme, že takové excesy ohrožují důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů a sponzorů o její podporu. Chance podporuje čistý, bezpečný a respektovaný fotbal a očekává, že všichni aktéři udělají maximum pro to, aby takový skutečně byl,“ doplnila Chance, jejíž jméno od sezony 2024/25 nese vedle nejvyšší soutěže také druhá liga.

Sázková kancelář svým vstupem do českého fotbalu v létě 2024 završila masivní expanzi, která od té doby pumpuje do ligy víc než 750 milionů korun ročně. Vždyť její předchůdce Fortuna přispívala třikrát méně. Podobné navýšení už předtím zařídil nový tendr na audiovizuální vysílací práva.

To všechno díky výběrovým řízením, která se v českém fotbale uskutečnila poprvé v historii. Současné smlouvy platí ještě tři roky.

Čtvrt miliardy za jméno fotbalové ligy. Tendr vyhrála sázková kancelář Chance

Sobotní šlágr druhého kola nadstavbové části zůstal v Edenu nedohrán poté, co v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků.

Část chuligánů se střetla s hostujícími hráči. Rozhodčí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka byla napadena trojice brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a zadák Jakub Martinec.

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Letenští z obav o bezpečnost odmítli duel dohrát. Slavia vedla 3:2 a pokud by náskok v závěru nastavení udržela, obhájila by titul.

Dá se očekávat, že zápas bude zkontumován výsledkem 0:3 a Sparta tři kola před koncem nadstavby z druhého místa v tabulce sníží náskok rivala z osmi na pět bodů.

Bezprecedentními událostmi se dopoledne na mimořádném zasedání bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, ale se Slavií pravděpodobně zatím pouze zahájí řízení.

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Vedle kontumační porážky 0:3 hrozí Slavii podle řádu za hrubé nezvládnutí povinností pořadatelské služby vysoká pokuta až do výše 10 milionů korun a také uzavření stadionu.

To už částečně inicioval sám klub, který v neděli ráno prostřednictvím svého šéfa Jaroslava Tvrdíka informoval o uzavření tribuny Sever, kde sídlí nejaktivnější příznivci a viníci sobotního skandálu. Zároveň požaduje uhrazení všech škod a hrozí doživotními zákazy vstupu na stadion.

Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě neskončilo.
Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům poté, co někteří z nich vtrhli na hřiště v derby se Spartou.
45 fotografií
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
