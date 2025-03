V únoru sázkové kanceláře s předstihem „zazelenaly“ tikety, které byly vsazeny na titul Slavie.

Měly by tedy teď vypsat možnost, jestli slávisté dosáhnou na triumf už před nadstavbou? Asi je to zbytečné, kurz by byl příliš malý a sázkaře by nelákal.

„Takovou sázku se vypisovat nechystáme, je hodně pravděpodobné, že bude Slavia už před nadstavbou jasná. Navíc je tady určitá nejednoznačnost pro vypsání. Po základní části titul oficiálně ještě nikdo nezíská, i když to bodově bude sedět,“ poznamemanl Pavol Boško, hlavní bookmaker Tipsportu.

Slavia se stane mistrem, devět kol před koncem to hraničí s jistotou, ač je ve hře sedmadvacet bodů.

Co se musí stát, aby byl mistr už před nadstavbou Ve zbývajících čtyřech kolech základní části Slavia získá o dva body víc než Sparta, zároveň o bod víc než Ostrava a stejně bodů jako Plzeň. Když Slavia všechna utkání vyhraje a Sparta s Baníkem jednou ztratí, třeba remízou ve vzájemném utkání.

„Jen se zeptám, jestli víte, kolik jsme měli bodů loni po dvaceti šesti kolech? Nebudu vás trápit, máme o tři body víc. Je úžasné, že už máme jistotu první příčky po základní části,“ prohodil slávistický trenér Jindřich Trpišovský k novinářům.

Když k nim po nedělním utkání s Jabloncem (3:0) mluvil, ještě neměl spočítáno, že jeho tým je blízko k oslavám už před nadstavbou.

„Moc jsem to nikde neříkal, ale s týmem jsme si dali cíl, ať jsme první v tabulce jara. Pak se nemusíme bavit o jiných věcech. Že soupeři o víkendu ztratili a my měli možnost navýšit náskok a udělali jsme to, je samozřejmě důležitý krok,“ zdůraznil Trpišovský.

Slavia znovu získala polštář třinácti bodů, protože Sparta i třetí Plzeň prohrály.

Získá Slavia titul už před nadstavbou? Fotbalová liga může mít jistého mistra už po základní části Ano 89 %(102 hlasů) Ne 11 %(13 hlasů)

Při pohledu na los se lze domnívat, že ve zbývajících čtyřech kolech slávisté neztratí ani bod. S kým taky?

Na Dukle, kde budou hrát v domácím prostředí?

V Edenu s Hradcem Králové či Slováckem, byť ji sice na podzim o body obraly? Vždyť Slovácko je po Pardubicích a Českých Budějovicích nejslabším týmem jara.

V Karviné, která je tak nějak neoficiálně její farmou?

Sotva.

Los elitních týmů SLAVIA

doma: Hradec Králové, Slovácko

venku: Dukla, Karviná SPARTA

doma: Plzeň, Mladá Boleslav

venku: Ostrava, Pardubice OSTRAVA

doma: Pardubice, Sparta, Bohemians

venku: Dukla PLZEŇ

doma: Dukla, Slovácko

venku: Sparta, Bohemians

Kdežto u jejích konkurentů si vítězstvími být jisti nemůžete. Spartu po reprezentační přestávce čeká doma Plzeň a hned poté cesta do Ostravy. Na podzim s oběma týmy poměrně jasně prohrála. Oba souboje budou zásadní v boji o druhou příčku.

Mistr předchozích dvou sezon má po šestadvaceti kolech o jedenáct bodů méně než ve stejné fázi soutěže loni. Naposledy nezvládl utkání v Liberci.

Příznivý los i formu má Baník. Během jarní části získal totožný počet bodů jako Slavia se Spartou, do konce základní části hraje třikrát doma a venku ho čeká jen slabá Dukla.

Jestli někdo, tak právě Ostrava může odvrátit slávistickou korunovaci před nadstavbou. Ale musí si poradit ve sledovaném utkání se Spartou. Předtím Pardubice a na závěr Bohemians by porazit měla.

Plzeň už Slavii ohrozit nemůže, i když do konce základní části všechna čtyři utkání vyhraje. Viktorii, která ještě před dvěma týdny byla druhá, doběhl náročný program v Evropské lize. Na jaře z jedenadvaceti bodů získala jen deset.

Možnosti, že Slavia bude mít splněno už před nadstavbou, nahrává fakt, že v dosavadním průběhu sezony nevyhrála jen čtyři utkání.

Ztratila jen deset bodů, po remízách v úvodním kole na Slovácku a v listopadu v Hradci Králové podlehla v závěrečném podzimním dějství v polovině prosince v Teplicích a před týdnem v derby na Spartě.

Nadstavba se hraje pošesté v historii a ještě nikdy se nestalo, aby o mistrovi bylo jasno už před jejím výkopem.

Mimochodem, před nadstavbou může být vyřešena i situace na druhém konci tabulky. Bude se ve „Skupině o záchranu“ vůbec bojovat o záchranu?

Poslední České Budějovice ztrácí na nejbližšího protivníka dvanáct bodů. Pokud jejich manko po třiceti kolech bude patnáctibodové, o přímém sestupujícím bude jasno s předstihem.

Stejně tak Pardubice a Dukla už mohou mít jistou účast v baráži o setrvání v první lize. Pardubice ztrácí na příčku zaručující záchranu třináct bodů, Dukla sice jen devět, ale zase má vražedný los: hraje doma se Slavií, v Mladé Boleslavi, s Ostravou a v Plzni.