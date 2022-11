Začalo sněžit. Zimní Tipsport liga se nemusí bát, že její název nesedí

„Nakonec když začalo o víkendu mrznout a sněžit, řekli jsme si, že je všechno v pořádku,“ pravil s úsměvem Lubomír Ježek, manažer sázkové kanceláře.

Ještě daleko zásadnější komplikací pro pořadatele bylo, když Ligové fotbalová asociace jednala, zda nakonec tři nebo čtyři ligová kola neodehrát během mistrovství světa.

Některé kluby si rychle spočítaly, že by tím podstatně ušetřily na provozu, především pak na umělém vyhřívání. Kdyby návrh prošel (a světová federace FIFA to nezakazovala), mohla se jarní část české ligy zahájit třeba až v březnu, což by způsobilo okamžitou revoluci v ligových přípravách. Návrh nakonec neprošel.

„Byl by to citelný zásah. Třeba my už jsme měli domluvené soustředění v Turecku,“ zmínil Jaroslav Veselý, trenér Bohemians.

Šestadvacátý ročník Zimní ligy už odstartoval jednou předehrávkou, hlavní porce zápasů se na vás navalí během probíhajícího mistrovství světa. V akci bude dvacet týmů, z toho třináct ligových, čtyři jsou ze Slovenska. Dělí se do pěti skupin po čtyřech, o konečném pořadí však tradičně rozhoduje počet celkově získaných bodů, případně skóre.

Patronem turnaje se stal Jiří Novotný, legenda fotbalové Sparty a rekordman v počtu ligových titulů. Mimochodem, pokud to okolnosti dovolí, hrát by se mělo na přírodní trávě, což je novinka, o kterou požádali trenéři. Dosud se hrávalo výhradně na umělé trávě. Tipsport rozdá na odměnách rovný milion korun, čtyři zápasy odvysílá ČT Sport.