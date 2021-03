Německý fotbalista Schumacher upřímně: Bohemku miluju, ale v létě končím

Až poslední květnový víkend skončí soutěžní ročník Fortuny ligy, Till Schumacher řekne na Bohemians sbohem. Odejde po třech letech a bez náhrady.

Ve čtvrtek s ním klub zveřejnil rozhovor, v němž třiadvacetiletý levý krajní obránce, záložník či „wingback“ mluví o Bohemians Praha 1905 moc hezky a popisuje důvody rozchodu.

„Žádná zlá krev, s trenérem máme dobré vztahy, to samé s vedením klubu. Všechno je úplně v pořádku. S trenérem Klusáčkem jsem se o mojí situaci dlouho bavili, všechno bylo upřímné,“ říká Schumacher.

„Důvodem, proč děláme tenhle rozhovor, je férovost, upřímnost a dobrá komunikace. Je strašně důležitá a ne ve všech klubech to tak je. Miluju tenhle klub a jsem rád, že tu denně můžu trénovat.“

Oblíbenec fanoušků, německý mládežnický reprezentant, jako kapitán dovedl nejstarší dorost Borussie Dortmundu k německému titulu. V lednu 2018 šel na testy do druholigových Pardubic, ale zaujal natolik, že po něm sáhla tehdy prvoligová Jihlava.

Stal se oporou, odehrál všechna utkání v základní sestavě, ale tým smolně sestoupil, když v závěrečném kole doma neuhrál potřebný bod proti Karviné. Schumacher následně přestoupil do Bohemians.

Několik zápasů patřil mezi vyvolené, jindy byl náhradníkem. To se opakovalo.

Loni na podzim hrál pravidelně až do poloviny prosince. Ve 12. kole odehrál celé utkání při vítězství nad Příbramí, následně ještě dostal osm minut na Slavii. Od ledna však nebyl k žádnému utkání ani nominován.

Důvod lze zřejmě vystopovat v tom, že za tři měsíce na Bohemians skončí.

„A trenér musí připravit mužstvo i na příští sezonu, i to je jeho úkol. V pořádku. Já nejsem hráč, který by dělal negativní atmosféru. Přijímám rozhodnutí tak, jak přijdou,“ zdůraznil Schumacher.

„Když dobře trénujete, šanci dostanete. Když si trenér bude myslet, že se mnou bude šance na vítězství i na dobrý výkon, není důvod, abych nehrál. Je to na něm.“

„Vztahy s trenérem i s vedením klubu jsou úplně v pořádku. Musím všechny pochválit, jak reagovali, protože v jiných klubech by si hráč už nezahrál ani minutu. Nemyslím si, že to nastane i v mém případě. Myslím si, že si zahraju.“

Schumacher se rozhodl, že po třech letech je čas na změnu.

„Klub mi nabídl novou smlouvu. A i když to pro mě bylo těžké, tak jsem odmítl. Od léta budu hrát jinde, zatím ještě nevím kde. Bylo to složité rozhodnutí, ale cítím, že to tak mělo být.“

Vedení klubu to řekl ještě před startem jarní části, aby všichni věděli, na čem jsou.

„Bylo důležité, abych to řekl včas. Není to nic proti Bohemce, zažil jsem tady krásný časy a pořád prožívám. Chápu, že pro mnoho fanoušků to může být nepochopitelné. Ale mám jen jednu kariéru a musím udělat rozhodnutí, o kterém jsem přesvědčený, že je správné. Myslím si, že po třech letech je čas na novou kapitolu. Ale sezona pro mě neskončila, to až v létě,“ zdůraznil.

„Peníze? O ty vůbec nešlo, vůbec ne. Dnešní doba je těžká, firmy jsou na pokraji bankrotu a já bych přece nemohl přijít a říct: Dejte mi vůbec peněz, nebo odejdu. Ne, nikdy to není o penězích. Přijdeš si na ně, když budeš tvrdě makat. Potřebuju najít cestu, jak dosáhnout maxima.“