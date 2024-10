Vyprodají O2 arenu? Talk show TIKI-TAKA vyráží na turné. Přiletí i Seedorf

Praha, Brno, Bratislava. Tři města, tisíce diváků a řada hostů včetně fotbalisty Clarence Seedorfa, čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů. Takové jsou plány talk show TIKI-TAKA LIVE, která míří do velkých hal. I do té největší. Příští rok zavítá 15. března do pražské O₂ areny.