Olomoučtí fotbalisté slaví gól Muhameda Tijaniho do sítě Liberce. | foto: ČTK

Na Tijaniho gól našel do té doby bezzubý Slovan odpověď premiérovým gólem Afolabiho, jenže ve čtvrté minutě nastavení poslal po standardní situaci Jáchym Šíp čtyři a půl tisíce olomouckých fanoušků do transu.

„Měl jsem za úkol zavírat zadní tyč, ale Juraj Chvátal mě posunul před sebe, takže pak se smál, že to je vlastně jeho gól. Propadl ke mně míč a chtěl jsem to jenom trefit. V lize to pro mě byl asi nejemotivnější gól, málem mi praskla hlava. Pak jsem se akorát bál, aby rozhodčí neodvolá gól kvůli ruce, kterou liberečtí hráči strašně reklamovali,“ řekl Šíp, jenž pochválil i nového spoluhráče Tijaniho.

Olomoucký Jáchym Šíp střílí vítězný gól v závěru utkání s Libercem.

„Poprvé jsem ho viděl, když jsem přišel do šatny, a musím říct, že je neuvěřitelně obrovskej! Najednou se vynořil a já si řekl jen: Ty kráso. Ale tím, jak chceme hrát a jak se chceme opírat o útočníky, nám bude určitě nesmírně platný,“ ocenil olomoucký křídelník.

Trenér Janotka nigerijského útočníka poslal na hřiště v 62. minutě místo Daniela Vašulína. Ten v první půli zazdil vyloženou tutovku, z další šance zase nastřelil tyčku. Co naplat, že se rval, bojoval a takřka neztratil míč.

Od útočníka potřebujete góly.

A Tijani doručil. V 66. minutě svým prvním dotykem s balonem pohotově zareagoval na tečovaný centr a „polonůžkami“ překvapil libereckého gólmana Koubka.

Chance Liga @chanceliga Olomoucký debut Muhameda Tijaniho. První kontakt s míčem = první gól 🥶🎩 https://t.co/hzcq87MoPX oblíbit odpovědět

„Spoluhráčům jsem říkal: Když půjdu na hřiště, věřte, že dám gól,“ smál se Tijani do kamer Oneplay Sport s cenou pro muže zápasu.

„Dal důležitou branku, víme, co v něm máme. Postavou budí respekt, krásně se teleskopickou nohou dostal před obránce, ačkoliv byl natěsno bráněn. Věřím, že se u nás zadaptuje ještě líp. Pořád ale nesmíme opomenout Daniela Vašulína, o minutáž se podělí. Máme tolik zápasů, že si myslím, že hráči budou občas rádi, když si odpočinou,“ pověděl trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Ten má po příchodu Tijaniho na hrot vícero variant, kromě Vašulína může vepředu zahrát Antonín Růsek, na marodce jsou Jan Fiala a Yunusa Muritala. Co tedy s Janem Klimentem, nejlepším střelcem uplynulého ročníku, který by měl po zlomenině lýtkové kosti v září znovu vlétnout na hřiště?

„Mohu potvrdit, že Slavia nabídku podala, ale myslím si, že Kliment se na podzim teprve dá zdravotně do pořádku a na jaře nám ještě pomůže udělat dobré výsledky. Cítím, že to bude spíš směřovat k jeho odchodu v létě,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář před třemi týdny.

V sobotu po zápase s Libercem – a tedy po příchodu Tijaniho – kouč Janotka sdělil: „Příchod Tijaniho nemá na jednání Slavie o přestup Jana Klimenta vliv.“ O tom, jak moc Kliment figuruje v plánech Sigmy, ovšem svědčí i fakt, že hanácký klub finalizuje příchod dalšího útočníka – Egypťana Yassera.

Krollis bude připravený, prozradil Kováč

Liberec i potřetí v novém ročníku Chance Ligy podal malátný, neoptimální výkon a navázal tak na loňský podprůměrný ročník. „Že jsme podali malátný výkon je váš názor. První dva zápasy herně dobré nebyly, ale bodovali jsme. Proti Sigmě si myslím, že jsme podali zatím nejlepší výkon,“ řekl liberecký kouč Radoslav Kováč na dotaz iDNES.cz.

„Cítím z mužstva velký potenciál, který bude do budoucna stoprocentně vidět. Byli jsme pracovitý tým, ale body bohužel nevezeme,“ doplnil trenér, jemuž na soupisce chyběl útočník Krollis.

Raimonds Krollis (99) a Qëndrim Zyba se radují z libereckého gólu v zápase s Karvinou.

„Krollis měl zdravotní potíže, proto s námi nepřicestoval. Ale bylo to spíše preventivní, nechtěli jsme riskovat. Myslím, že příští zápas by už měl být připravený,“ ozřejmil Kováč.

„Myslím, že spravedlivá by byla remíza. Potkaly se podobné týmy, hodně běhavé. Věřím, že nám facka pomůže odrazit se do dalších zápasů. Teď pojedeme domů čtyři hodiny jak zpráskaní psi. Byli jsme holt slabší než Olomouc, to je fakt,“ přidal liberecký brankář Tomáš Koubek.

V pondělí los. Sigma touží po Utrechtu

Než se Sigma začne soustředit na nedělní zápas na půdě Sparty Praha, čeká ji v pondělní sledování losu, který Hanákům určí soupeře pro čtvrté předkolo Evropské ligy. Koho by sigmáci rádi?

„Bavili jsme s kluky a říkali jsme si, že bychom celkem chtěli Utrecht. Na druhou stranu chceme postoupit, takže ať je soupeř co nejlehčí,“ prozradil Jáchym Šíp.

V případě úspěchu v předkole čeká Olomouc skupinová fáze Evropské ligy, čili minimálně osm zápasů ve skupině. Pokud by kvalifikační dvojzápas nezvládli, dostanu se do Evropské konferenční ligy, kde je čeká minimálně šest duelů.

„Jsem zvědavý, koho nám osud přidělí, v pondělí budeme chytřejší. Náš soupeř každopádně nejspíš bude v roli favorita, ale my uděláme maximum, abychom si tady tu vysněnou Evropskou ligu zahráli. Na druhou stranu víme, na co tým má, ani Evropská konferenční liga určitě nebude k zahození,“ zakončil Janotka.