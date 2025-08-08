Sportovní manažer klubu Ladislav Minář neuspěl jen ve snaze přivést teplického Trubače a pardubického Sychru. Za ně ovšem splašil kvalitní náhradu v podobě Davida Tkáče ze Zlína a křídelníka Micheze, byť ten ze Slavie přichází na hostování. Tak či onak musí Janotku na začátku náročné sezony setsakramentsky těšit nabitý kádr.
„Změn bylo hodně, ale to i minulé léto. Museli jsme reagovat na odchody i dlouhodobě zraněné hráče. Stejně jako loni si teď tým musí sednout. Musíme zapracovat nové posily do týmu, protože jeho osa byla narušena. Ale věřím, že jsme na dobré cestě. Celkově s nově příchozími hráči můžeme být spokojeni,“ cítí Janotka.
Příchody a odchody Sigmy v letním období
Příchody
Přestup
Hostování (na rok bez opce) Muhamed Tijani (Slavia)
Odchody
Například ofenzivní esa Janošek a Tkáč přitom v prvních třech kolech odehrála v součtu jen 176 minut. „Co se posil týče, byli jsme aktivní už v průběhu jara a sondovali hráče. Všichni, kteří přišli, skvěle zapadli a věřím, že budou pro tým dříve, nebo později přínosem. Ale samozřejmě nikde není dáno, že by nově příchozí hned měli být v základu. Tým je totiž zvyklý na určitý způsob hry, jemuž se budou někteří muset přizpůsobit,“ doplnil trenér.
Dobře si je vědom, že jeho mančaft čeká oproti minulému podzimu minimálně osm evropských zápasů navíc. A může to být i deset, pokud se jeho hochům podaří projít přes čtvrté předkolo Evropské ligy, do něhož pondělní los sigmákům vybral lepšího z dvojice Malmö FF – FC Kodaň. „Vražedný program,“ kývl Janotka.
Celou Sigmu čeká v sezoně nelehký úkol: napodobit loňskou senzační jízdu a uspokojit stále náročnější fanoušky, jimž se s příchodem nových majitelů vlila do žil nová krev. „Minulou sezonu jsme trochu předběhli dobu. Myslím, že od nás nikdo nečekal, že budeme v top ligové šestce a že zvítězíme v MOL Cupu. Nastavili jsme laťku fakt vysoko. Teď je na nás potvrdit to, což nebude vůbec jednoduché,“ tuší olomoucký trenér.
Je důležité zachovat DNA Sigmy
Janotka by s rozšířeným kádrem, jehož soupiska momentálně čítá přes třicet hráčů, znovu rád atakoval hranici nejlepší ligové šestky. Ale jak sám podotýká, striktně daný sportovní cíl od nového vedení klubu nedostal.
„Naše cíle musí být přímo úměrné tomu, že nám vzniká nový kádr. Ambice budou v průběhu času vyšší a vyšší, tak to má být. Ze dne na den nic nevzniklo. A stále platí, že za peníze si sportovní úspěch nekoupíte. Podívejte, jak dopadla loni Sparta,“ povídal Janotka na předsezonním setkání s novináři.
„Věřím, že po nějakých úsecích, třeba po půl roce, kdy je další přestupové období, budeme ještě silnější a konkurenceschopnější vůči všem dravcům v tabulce. Je jasné, že musíme mít ambice navázat na minulou, extrémně povedenou sezonu. Uděláme maximum,“ burcoval kouč.
Podobně smýšlejících týmů ale v lize najdete čím dál tím víc. Po loňském neúspěchu si na top šestku brousí zuby Liberec, vytáhnout se chce i Hradec, Jablonec, ambice má také Mladá Boleslav či Karviná.
„Vlčáků na trhu je teď obrovské množství. A top šestka se nedá nafouknout. My ambice neskrýváme, ukáže se na hřišti. Nechceme mít přehnané cíle, velkohubé řeči. Víme, na jaké jsme cestě, víme, jakou máme vizi. Chceme pracovat systematicky, posouvat se, chceme být v lize úspěšní a přinést divákům zážitky z evropských zápasů. Tak, aby si plný Andrák odnášel exkluzivní zážitek jako z finále MOL Cupu. Tohle chceme doručit,“ přeje si Janotka.
A co si přeje za další přestup?
„Teď bych byl spokojený, kdyby přišel Palmer z Chelsea!“ uchechtl se. „Důležité pro nás je, aby i přes četné příchody zůstala zachována DNA Sigmy. Musíme to ale dělat s citem, abychom poskládali jedenáctku v ideálním složení, ať má punc, odchovance, pestrost i kvalitu. Samozřejmě chceme, ať máme z olomouckých hráčů zase reprezentanty,“ podotkl kouč.
Majitel zaplatí i stovky tisíc euro
„Díky novým příchodům můžeme v zápasech lépe reagovat, když prostřídáme, naše hra neupadne, zůstaneme na stejné úrovni, nebo ještě povýšíme. S tím musíme být spokojeni. Všichni hráči nám zamotávají hlavu, máme teď příjemné starosti s tím, koho vůbec na zápas nominovat. Jak jsem říkal, asi jsme trochu předběhli dobu s tím, co jsme loni dokázali s omlazeným a přebudovaným kádrem. Porazili jsme každého soupeře z top čtyřky, to je skvělá vizitka týmu, na kterou chceme navázat,“ pochvaloval si Janotka.
Stejně tak jej může těšit i počínání klubu na přestupovém trhu. On sám nejlépe pocítil markantní změnu oproti minulé sezoně. „Realita je taková, že jsme hledali ty nejlepší možné hráče zadarmo, nebo za malé peníze. Teď jsme v úplně jiné situaci. Nepřeženu, když řeknu, že nový majitel nemá problém koupit hráče za sumu, která je v řádech statisíců euro, možná i víc, pokud to bude dávat smysl,“ prozradil trenér.
„Na nás je, abychom citlivě a systematicky doplnili kádr. Abychom měli míru kvality i potenciálu. Postupem času musí tým projít obměnou a zkvalitněním. Ale vše má čas, ještě nejsme ve fázi jako třeba Liberec, který je o rok před námi,“ zakončil Janotka.
Příchod Yassera je blízko. Brzdí ho úřady
Daniel Vašulín, Muhamed Tijani, Antonín Růsek. To je výčet útočníků, se kterými může momentálně fotbalová Sigma kalkulovat pro nadcházející zápasy. První dva zmiňovaní jsou na Hané na roční hostování, mateřské kluby – Plzeň a Slavia – si je navíc mohou v zimě bezplatně stáhnout zpět. Antonín Růsek má smlouvu do konce kalendářního roku, na jaře se vrátil po téměř dvouleté pauze způsobené vyhřezlou ploténkou.
Co naplat, že Sigma má na soupisce další trojici forvardů. Yunusa Muritala, Jan Fiala i nejlepší střelec uplynulé sezony Chance Ligy Jan Kliment jsou momentálně zranění. I proto Hanáci dalšího forvarda loví. Příchod jednoho je na spadnutí, na Andrově stadionu by se měl brzy ukázat Egypťan Mohamed Yasser.
Jeho příchod by měla Sigma oznámit v nejbližších dnech. „Nechceme se spoléhat jen na útočníky, které máme na hostování. Chceme mít i vlastní zdroje. Nás na podzim čeká ještě snad 25 zápasů, když to přeženu, kluci budou ještě rádi, když někdy hrát nebudou,“ řekl trenér Sigmy Tomáš Janotka.
„Yassera bereme jako útočníka na delší časové období. Trénuje sám, uvidíme, v jakém stavu a kdy sem dorazí. Myslím, že je hodně komplexní. Mohl by splňovat i požadavek na náběhy. Na svou výšku jsou Dan i Tijani velice pohybliví,“ dodal olomoucký trenér.
Nač se v případě Egypťana, který tři uplynulé sezony působil v Teplicích na hostování z egyptského klubu Al Ahly čeká? „Platí, že zájem máme, je to na dobré cestě. Blokují to už jen úřady. Myslím si, že v nejbližší době by se k nám mohl připojit,“ ozřejmil Janotka.
Yasser za Teplice naskočil do 56 ligových zápasů, stihl v nich deset branek a čtyři asistence.