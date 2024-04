Gebre Selassie postupuje v Liberci výš. Stane se sportovním ředitelem

Gebre Selessie působil v Liberci nejprve v letech 2008 až 2012, dostal se do reprezentace a vykopal si angažmá ve Werderu Brémy.

Když po devíti letech v bundeslize skončil, kariéru dohrával právě ve Slovanu. V první sezoně po návratu odehrál třicet zápasů z dvaatřiceti, v druhé zvládl jen šestnáct. Na prahu jara 2023 si totiž v pohárovém duelu proti Spartě zlomil nohu a v létě s fotbalem skončil.

Krátce poté se stal v klubu sportovním manažerem, v nové roli se rozkoukával a zaučoval. Nyní nahradí Zdeňka Koukala v pozici sportovního ředitele.

„Slovan se stal jedním z mých osudových klubů a Liberec domovem pro moji rodinu. Nesmírně si vážím příležitosti aktivně se podílet na vedení klubu v jeho nové etapě,“ citoval klubový web Gebre Selassieho.

Psal se 21. srpen 2007, když Gebre Selassie jako první hráč tmavé pleti naskočil do zápasu v dresu české jedenadvacítky. O necelé čtyři roky později se dočkal i debutu v reprezentačním áčku.

Za národní mužstvo odehrál čtyřiapadesát zápasů. Je účastníkem evropských šampionátů 2012 a 2016. V utkání Ligy národů proti Ukrajině na podzim 2018 měl kapitánskou pásku.

Po Euru 2012 přestoupil do Německa, za Brémy nastupoval devět let, což ukazuje na jeho mimořádné fotbalové kvality. Hrál také na pozici stopera či defenzivního záložníka.

Je rodákem z Vysočiny, z Jihlavy ho koupila v roce 2007 Slavia, kde však byl jen jednu sezonu, než se vydal do Liberce. Po otci má také etiopské občanství.

„Stejně, jako jsem se o to snažil jako hráč, budu i ve své nové roli dělat všechno pro to, abychom byli úspěšní. Těším se na spolupráci s Honzou Nezmarem. Věřím, že nám to bude klapat stejně jako kdysi na hřišti,“ řekl Gebre Selassie.

„Známe se dlouho. Byli jsme spoluhráči, jsme přátelé. Jsem přesvědčen o tom, že je velkou výhodou, pokud jsou na řídících pozicích klubu lidé, kteří k němu mají hluboký a dlouhodobý vztah. A to Theo jednoznačně splňuje,“ poznamenal generální ředitel Nezmar.

Do pozice ředitele marketingu a obchodu bude jmenován Štěpán Hanuš, bývalý mluvčí Ligové fotbalové asociace (LFA). Dřív působil v konkurenčním Jablonci. „Děkuju za důvěru. Udělám maximum, abych ji nezklamal,“ řekl Hanuš.

Jeho jedním z hlavních úkolů bude, aby na stadion zase našli cestu fanoušci. Liberec má jedny z nejmenších návštěv v lize, v průměru chodí lehce přes tři tisíce.