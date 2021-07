Devět let hrál nejvyšší německou soutěž v dresu Werderu Brémy. Teď je zpátky v Liberci, s nímž v roce 2012 získal mistrovský titul. Fotbalový obránce Theodor Gebre Selassie v rozhovoru pro iDNES Premium vysvětluje, proč chtěl jen do Liberce, proč je pro něj tak důležité číslo 23 a co ho v kariéře žene stále dál.