Jak dlouho ještě? Gebre Selassie se o kariéře rozhodne během jara

O čem také mluvil?

O libereckém podzimu

Hrát znovu za Liberec je fajn, i když začátky jsem si pochopitelně představoval jinak. Ale časem jsme se stabilizovali a věřím, že jsme na dobré cestě. V Liberci jsem spokojený já i rodina. I naše životy sice komplikuje koronavirus a karantény, ale tím se nevymykáme.

O zimní přípravě

Je to pro mě trochu nezvyk, poslední zimní přípravu, jak ji známe z Česka, jsem absolvoval před deseti lety. Na umělé trávě to není ideální, ale jsem rád, že jsme mohli dvakrát vyjet na soustředění do Turecka, na přírodní trávě to je vždy lepší. Zatím to naštěstí přežívám ve zdraví.

O šancích Liberce na poháry

Kvalitu v týmu určitě máme, ale potřebujeme zapracovat na tom, abychom z těch šancí, které si vytvoříme, vytěžili víc. Myslím si, že jsme hodně zlepšili přechod dopředu, ale občas nám chybí finální řešení.

O fotbalových vzorech

V mém věku to už o fotbalových vzorech úplně není, ale jako mladý kluk - to už je nějaký pátek - jsem měl za vzory hráče typu Luise Figa, Zinedina Zidana nebo brazilského Ronalda.

O charitativním projektu

Říkal jsem si, že bych něco rád udělal i pro druhé, a tak mě napadl projekt s prodejem kávy. Půl roku jsem si to mohl vyzkoušet, byla to cenná zkušenost a zvážím, jestli se k tomu vrátím.

Něčemu podobnému se v budoucnu určitě nebráním, vybrali jsme přes sto tisíc korun na různé organizace, takže jsme pomohli pár lidem, což je fajn.

O tom, jak dlouho plánuje hrát

Uvidíme, jaké bude jaro. Záleží na tom, jak mi bude držet zdraví a jak dokážu být ještě platný pro tým. Během jara vyhodnotím, jak na tom jsem, a pak se rozhodnu. Jestli bych si dokázal představit působení v Liberci v jiné roli? Určitě dovedl, ale není to jen o tom, co si představuju já.